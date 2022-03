Banche nel savonese, filiali ridotte all’osso e tagli sul personale: “Meno servizi e disagi per l’utenza”

Savona. L’ultima in ordine di tempo sembrava essere la filiale Intesa-San Paolo di via Concezione a Finale Ligure, che ha messo ancora in allarme l’utenza: “Chiusa fino a data da destinarsi…”, recita il cartello segnalato sui social, in realtà la chiusura è legata al Covid e ad alcuni casi di positività (con relativa sanificazione), anche se non mancano le preoccupazioni a livello provinciale sul continuo processo di “desertificazione” degli istituti bancari.

Ecco qualche numero: nel savonese dal 2015 al 2022 gli sportelli bancari sono passati da 160 a 114. Per quanto riguarda il personale dipendente da 950 addetti a 796: “Una tendenza in costante aumento e che andrà ancora ad incidere nei prossimi anni sui servizi e relativi disagi per l’utenza” afferma Silvia Gagliardo, segretaria provinciale della Fisac-Cgil.

Una situazione denunciata da tempo dalle stesse sigle sindacali, in quanto la stessa gestione degli afflussi per l’emergenza Covid ha fatto capire in termini operativi cosa significa un depauperamento delle filiali e del personale: “Da anni i piani di ristrutturazione delle banche vanno a colpire, per ridurre i costi gestionali, filiali, sportelli, bancomat e impiegati: i numeri parlano chiaro, del resto… Tra l’altro, proprio per la regolamentazione Covid non sono mancati episodi davvero sgradevoli con aggressioni e minacce ai dipendenti, già sotto stress per il cumulo di lavoro, non certo colpevoli della carenza di organico” sottolinea ancora l’esponente sindacale del settore bancario e assicurativo.

“Tra gli aspetti da considerare anche l’indotto, come ad esempio i tagli su manutenzioni, pulizie e vigilanza nelle sedi bancari sul territorio”.

“Le operazioni aggregative dei gruppi finanziari, che hanno interessato banche minori ma magari più territoriali, ha stravolto il servizio complessivo, con inevitabili disagi rispetto ad una popolazione spesso anziana e con difficoltà di spostamento, penso alle stesse realtà del nostro entroterra, ad esempio”.

“Dal canto loro le banche hanno cercato di condurre una digitalizzazione forzata dei servizi e delle operazioni per l’utenza, ma con una transizione caotica e che nella maggior parte dei casi non ha certo aiutato molti clienti e cittadini” aggiunge ancora Gagliardo.

Altri numeri: Intesa-San Paolo ha annunciato la chiusura di almeno 1.000 sportelli su 3.500 a livello nazionale nei prossimi 4 anni. Nel savonese sono ancora 12 gli sportelli attivi, ma “sicuramente qualche filiale sarà interessata dal nuovo taglio previsto dal piano industriale” aggiunge la referente Cgil, che guarda anche all’operazione in atto di acquisizione di Banca Carige da parte del gruppo emiliano Bper: “Attendiamo di conoscere i dettagli del nuovo piano industriale, tuttavia non manca la preoccupazione su una possibile scure relativa a tagli e ristrutturazioni”.

“Di contro a certi numeri, il sistema bancario italiano ha invece continuato a fare profitti, con nuovi prodotti finanziari e altri servizi immessi sul mercato, senza contare gli aiuti ricevuti a livello europeo per far fronte alla grave crisi economica provocata dalla pandemia e relativi finanziamenti a imprese, famiglie e privati, ma nessun beneficio per il territorio, per l’utenza e soprattutto per i lavoratori del settore, anzi si sta assistendo all’inserimento di personale con contratti misti e addirittura con partite Iva”.

“Tutto questo nel silenzio delle istituzioni e della politica…” conclude amaramente la sindacalista Cgil.