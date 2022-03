Balleari (FdI): “Il Covid non finirà il 31 marzo. Stabilizzare i 500 precari della sanità”

Liguria. “Con il 31 marzo finirà lo stato di emergenza, ma non finirà il Covid, non finirà il bisogno che ha la sanità ligure – e non solo – di personale preparato ed efficiente”. Lo ha sottolineato il capogruppo in Regione Liguria di Fratelli d’Italia Stefano Balleari che ha chiesto a Giunta e al Presidente Giovanni Toti di intervenire presso il Governo per “la stabilizzazione dei circa 500 precari della sanità che vedranno terminare il loro contratto e dal 1° aprile saranno a spasso”.

“Questa è una vicenda che mi ricorda molto la questione esodati: il governo dei migliori non può essersi sbagliato così clamorosamente e non considerare che al termine dello stato di emergenza ci sono in Italia migliaia di lavoratori che perderanno tutto – commenta Stefano Balleari – io non penso che si sia commesso un errore così grande, ma anche se si fosse commesso c’è tempo per rimediare. Abbiamo chiamato queste donne e questi uomini angeli ed eroi, hanno salvato molte vite e oggi cosa sarà di loro? Abbiamo il dovere di pensare a loro. Dopo tutti questi mesi il Governo dei Migliori ha il dovere di dimostrare questo appellativo, cosa che evidentemente sino ad oggi non è accaduto”.

“Il provvedimento non è stato posto in votazione perché nonostante tutte le firme dei capigruppo di maggioranza, l’opposizione, nella fattispecie il PD, non ha voluto apporre la firma confermando che per loro l’ideologia e la retorica politica vale più della gratitudine che però non manca mai nei loro post su Facebook o nei comizi elettorali” chiosa amaramente Balleari.

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta, specificatamente e nel dettaglio, quali interventi assumerà nei confronti del Governo e del Ministero per rimediare alla discriminazione del personale precario, che rischierebbe di mettere a rischio la tenuta del sistema sanitario. Il consigliere ha rilevato che la legge di bilancio consente la stabilizzazione da parte del SSN del personale assunto a tempo determinato durante l’emergenza.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha ricordato che il numero di assunzioni in regime Covid ha raggiunto in Liguria le 1600 unità e ha aggiornato sui particolari del nuovo decreto del Governo, che interviene sulla materia della stabilizzazione, e sulle relative complessità finanziarie per coprire i costi. Toti ha assicurato un aggiornamento sull’evolversi della situazione relativamente all’applicazione del decreto del governo.