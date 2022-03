Autostrade, Vaccarezza risponde a Tosi: “Critiche anche quando si ottengono i risultati”

Liguria. “Venire a conoscenza delle dichiarazioni sui cantieri in autostrada del consigliere di minoranza in Consiglio Regionale, Fabio Tosi, dovrebbe stupirci per il grado di incoerenza che le caratterizza, perché qui, è bene ribadirlo, gli incoerenti non siamo di certo noi. L’unica incoerenza che possiamo ravvisare è quella di chi ci dà degli incoerenti, in questo caso. Sappiamo bene che c’è un problema su autostrade, non è ovviamente una novità, ma sappiamo anche che se vogliamo ottenere dei risultati dobbiamo attuare un piano di messa in sicurezza, del quale, ahimè, dopo anni e anni di incuria non possiamo fare a meno”. Lo fa sapere in una nota stampa Angelo Vaccarezza, capogruppo in Regione della Lista Toti Liguria

Il consigliere regionale pentastellato Fabio Tosi ha detto: “Un giorno dicono ‘bianco’ e un giorno dicono ‘nero’, secondo convenienza. Ma non è con la convenienza personale e di partito che si governa una regione. L’ultima frase che più di tutte, ancora una volta sottolinea la loro totale mancanza di coerenza è: ‘dobbiamo però essere tutti consapevoli che le prossime settimane fino al 13 aprile saranno assolutamente complesse e difficili, con lavori e scambi di carreggiata anche molto impattanti sul traffico’”.

“Siamo, però, anche consci che essendo la nostra una regione turistica è necessario un tavolo permanente che più volte e da più parti ci è stato richiesto. – conclude il coordinatore regionale degli arancioni – La cosa più assurda è che quando il tavolo si fa e il risultato si ottiene, in modo particolare in un momento di grande traffico, la cosa per qualcuno non va bene nemmeno così. Insomma: se si fa si sbaglia, se non si fa si sbaglia ugualmente; l’importante è avere un’amministrazione regionale che è attenta e che dà il massimo e ottiene il massimo anche in situazioni di estrema criticità. Poi se al consigliere Tosi questo non basta – conclude Vaccarezza -, credo che troveremo il modo di farcene una ragione”.