Autostrade, Tosi (M5S): “Regione incoerente, chiedono ‘consapevolezza’ ma nel 2020 si stracciavano le vesti al minimo disagio”

Liguria. “Surreali, le dichiarazioni di Toti e Giampedrone in merito ai cantieri in autostrada in vista degli stop per il lungo ponte tra le festività pasquali e l’8 maggio (con in mezzo, guarda caso, anche l’Euroflora 2022)”. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

“Un giorno dicono ‘bianco’ e un giorno dicono ‘nero’, secondo convenienza. Ma non è con la convenienza personale e di partito che si governa una regione. L’ultima frase che più di tutte, ancora una volta sottolinea la loro totale mancanza di coerenza è: ‘dobbiamo però essere tutti consapevoli che le prossime settimane fino al 13 aprile saranno assolutamente complesse e difficili, con lavori e scambi di carreggiata anche molto impattanti sul traffico’”.

“Ricordiamo però bene come si sgolavano nell’estate del 2020, all’epoca del Conte 2: non passava giorno senza gli strali del presidente di Regione e del suo fido assessore contro il Governo, come se questo fosse stato responsabile dei disagi. Quando poi sono riusciti a farne parte, le loro lagnanze si sono dissolte come neve al sole. Da mesi, infatti, hanno cambiato linguaggio. Platealmente, peraltro”.

“Ora si chiede comprensione, consapevolezza, accettazione dei disagi. E lo si fa, inoltre, a scatola chiusa, perché da sempre chiediamo quali accordi fanno Regione e Autostrade in merito ai cantieri. Ma non sarà mai possibile averne contezza perché notoriamente di queste riunioni non esiste verbale”.