Autostrade, tamponamento tra tir tra Albisola e Celle verso Genova

Liguria. Un’altra mattinata di code e disagi sulle autostrade liguri. A peggiorare la situazione stamattina un tamponamento tra due tir sull’autostrada A10, tra Albisola e Celle in direzione Genova, che ha creato ulteriori rallentamenti. Non ci sono persone ferite.

Sempre sulla A10 si segnalano 3 chilometri di coda tra il bivio A26 e l’uscita di Arenzano a causa dei cantieri.

In A7 coda di un chilometro tra Ronco Scrivia e Busalla per lavori, un altro chilometro tra Bolzaneto e Busalla sempre per lavori.

Si ricorda che fino al 13 aprile è chiusa l’entrata di Arenzano in direzione Savona: in alternativa si consiglia di prendere l’autostrada a Varazze.