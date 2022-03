Autostrade replica a Briatore: “Difficile far valutazioni in macchina, venga a visitare i cantieri. La benzina la paghiamo noi”

Liguria. “Mi creda, non è facile fare una valutazione sull’andamento dei lavori autostradali stando seduti in automobile, senza sapere cosa realmente accade nei nostri cantieri. La attendiamo per visitarli insieme: siamo aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, scelga Lei ora e giorno“.

Questa la risposta di Autostrade per l’Italia, a firma Roberto Tomasi, a Flavio Briatore, che ieri aveva pubblicato un post sui social dopo essere rimasto intrappolato nel traffico autostradale formatosi a causa dei cantieri presenti sulla rete genovese.

“Per Lei abbiamo già predisposto caschetto, giubbotto e scarpe antinfortunistiche – continua la risposta – La benzina, se vuole, gliela paghiamo noi. Saremo lì ad accoglierla”. La risposta arriva direttamente dall’amministratore delegato di Aspi, citato direttamente dall’imprenditore che si era rivolto direttamente a lui: “Mi chiedo perché l’amministratore delegato di Autostrade Tomasi non si prenda una bella macchina con autista, insieme all’ex banchiere Giuliano Mari, e tutti e due non si facciano un bel giro sulle autostrade – aveva scritto -. Così capiscono che cosa stanno gestendo. Io quando ho un problema in azienda ci metto le mani dentro e loro?”.