Autostrade, doppia mozione per la Albenga-Carcare-Predosa: Sì dal Consiglio regionale

Liguria. “Cantieri infiniti e carenza infrastrutture in Liguria con forti disagi per gli utenti, ormai ostaggi di autostrade, e gravi perdite per il nostro tessuto economico. Pertanto, è indispensabile implementare la rete viaria così da garantire un idoneo sfogo a persone e merci”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Stefano Mai (capogruppo) e Brunello Brunetto.

L’Assemblea legislativa della Liguria ha infatti approvato una doppia mozione che impegna la giunta regionale ad agire, nel minor tempo possibile, nel perseguimento delle azioni finalizzate al raggiungimento dei percorsi amministrativi, di progettazione preliminare, esecutiva per la definitiva realizzazione della indispensabile infrastruttura indicata come Albenga-Carcare-Predosa, promuovendo da subito l’avvio della tratta Carcare-Pedosa sulla base dello studio di fattibilità già depositato presso il Comune di Cairo Montenotte.

Nella documentazione al vaglio del Consiglio regionale si richiede al tempo stesso la progettazione del collegamento tra Carcare e la costa, con verifica della fattibilità dell’ipotesi Carcare-Feglino che ridurrebbe l’impatto ambientale, diminuirebbe di 20 chilometri il tracciato e quindi i costi e i tempi dell’opera.

Si richiede, inoltre, chiede all’amministrazione regionale di promuovere rapidamente l’inserimento presso il Ministero delle Infrastrutture dell’opera fra quelle prioritarie di interesse anche sovrannazionale avvalendosi, se necessario, del supporto all’iniziativa delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e, ovviamente, della Regione Piemonte e della Regione Lombardia.

“In tal senso, occorre incentivare un protocollo d’intesa con Regione Piemonte, con la quale c’è già un dialogo in corso. Spiace constatare che la minoranza non sia tutta favorevole a questa infrastruttura e si sia spaccata in aula durante il voto sulla mozione”.

Nella discussione comune sulle mozioni 52 e 54 sono intervenuti Angelo Vaccarezza (Cambiamo con Toti presidente), che ha chiesto di sottoscrivere i provvedimenti, e Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) che ha annunciato voto favorevole.

E sempre in tema infrastrutture: “L’iter sulla Variante di Sanremo e sulla velocizzazione della linea ferroviaria Milano-Genova col quadruplicamento tra Mi Rogoredo e Tortona si affianca alla conclusione della fase dei commissariamenti dello Sblocca Cantieri – afferma il gruppo dei parlamentari liguri della Lega -. L’impegno della Lega ha portato così a un risultato storico su infrastrutture fondamentali per il nostro territorio a cui manca solo il via libera del Parlamento”.

“Il Governo ha inserito infatti le due opere nell’atto trasmesso con l’elenco di 15 nuove opere pubbliche da commissariare, per un valore di 3,1 miliardi di euro, e la proposta di nomina dei relativi Commissari straordinari. Un risultato ottenuto grazie al lavoro costante del vice ministro Alessandro Morelli e del responsabile dipartimento Infrastrutture Edoardo Rixi”.