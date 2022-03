Autostrade, inizio settimana in salita in Liguria con oltre 20 km di code

Agg. Ore 9:15. “Sono state portate a termine le operazioni di ripristino dei cavi della volta all’interno della galleria Massimo Risso probabilmente divelti da un mezzo pesante in transito. Nella galleria il traffico transita in doppio senso, per consentire l’intervento dei tecnici è stato necessario attivare un senso unico alternato”. Al momento si registrano 12 km di coda in diminuzione verso Genova.

Liguria. Una giornata partita con il piede sbagliato, alle luci dell’alba, quella sulle autostrade liguri, in particolare a causa di un problema in galleria. Un cavo pericolante – già rimosso – ha reso necessario l’intervento della polstrada e dei tecnici e provocato lunghe code. Fino a 16 chilometri di code e rallentamenti tra Ovada e Masone e altri 5 in direzione opposta, Voltri e Masone, sulla autostrada A26 in queste prime ore del lunedì.

Il problema nella galleria Risso, mentre altri disagi sono legati ai cantieri nella galleria Madonna delle Grazie II.

Poco dopo le 7 di mattina la situazione il sito di Aspi registrava sono 16 chilometri di code, poi divenuti rallentamenti, verso sud, il bivio con la diramazione per la A7 e Masone, altri otto km (ora cinque) verso Gravellona Toce, tra il Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone.

Ci sono code 4 chilometri di coda anche sulla A7 Genova Milano, per lavori tra Bolzaneto e Busalla, in direzione nord.

Sulla A10 Genova Ventimiglia coda per cantieri tra Celle Ligure e Varazze e poi tra Arenzano e il bivio per la A26, sempre in direzione levate.