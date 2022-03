Autostrade, da Pasqua al 9 maggio arriva la “pausa cantieri” per liguri e turisti

Genova. Durerà fino al 9 maggio la “pausa pasquale” dei cantieri sulle autostrade liguri. Lo conferma l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone in Consiglio regionale rispondendo a un’interrogazione del capogruppo della Lega Stefano Mai.

Mai ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta puntuali informazioni sulle caratteristiche di ogni cantiere presente sulle tratte autostradali della nostra regione. Il consigliere ha sottolineato il perdurare delle criticità sulle autostrade liguri, dove i numerosi cantieri costringono gli automobilisti a trascorrere molte ore in coda, anche per percorrere brevi tratti e ha sottolineato che la situazione si protrae ormai da anni.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha assicurato la massima disponibilità ad informare il consiglio sulle caratteristiche dei cantieri sulla base del materiale ottenuto dai concessionari. L’assessore ha annunciato una lunga pausa dei lavori in vista delle festività pasquali e di Euroflora e, in caso contrario, l’assessore ha annunciato di avere chiesto al ministero esenzioni del pedaggio in tutte le tratte autostradali interessate.

“La pausa dei cantieri autostradali in Liguria in anticipo sulla Pasqua durerà fino a lunedì 9 maggio, il weekend ultimo di Euroflora a Genova, una pausa abbastanza sostanziosa come quelle già fatte durante l’estate – ha detto Giampedrone – Abbiamo chiesto ai concessionari autostradali un rapporto sui cantieri inamovibili, la Regione Liguria vuole capire perché c’è l’inamovibilità di alcuni cantieri e ha detto ai concessionari ‘non Aspi’ di prevedere un’adeguata riduzione o esenzione dal pagamento del pedaggio qualora ci fossero delle inamovibilità rispetto alla pausa che stiamo concordando”.

Secondo Mai “la situazione delle code a causa dei cantieri autostradali in Liguria si protrae ormai da anni, sta causando a cittadini e imprese gravi danni di natura economica, sociale e organizzativa, oltre a procurare un danno di immagine alla nostra Regione, con evidenti ricadute negative su molteplici settori”.

“Sono un utente e mi rendo conto quotidianamente delle problematiche sulle nostre autostrade ma ricevo anche moltissime segnalazioni. Come ad esempio quella di Roberto, che nel primo weekend di marzo ha impiegato 5 ore da Albenga a Genova perdendo l’aereo, o quella di Laura, che non con il suo nipotino ha impiegato 8 ore per la stessa tratta a fine febbraio. Nonostante se ne sia parlato infinite volte e si siano ottenuti impegni da parte dei gestori delle tratte autostradali, poco o nulla è cambiato. Si continua ad assistere a code chilometriche e non si riesce a capire ad esempio per quale motivo spesso si rimanga proprio fermi, immobili, come se ci fossero dei semafori. Il problema è oggi ancor più accentuato considerato il recente l’aumento smisurato dei carburanti”.

“Credo sia necessario a ribadire per l’ennesima volta che questo caos continua a creare gravi problemi di natura economica e sociale oltre che essere un danno di immagine per la nostra regione. A breve inizierà la stagione estiva, come la affronteremo? Per questo motivo ho chiesto di avere informazioni puntuali su ogni cantiere attivo sulle nostre autostrade. Nella fattispecie mi interessa la tipologia delle lavorazioni, le ditte appaltatrici, l’importo dei lavori, il numero di lavoratori impiegati e le loro professionalità, i mezzi impiegati, il cronoprogramma degli interventi, l’organizzazione dei turni di lavoro, i responsabili dei lavori. Chiedo questo perché la maggior parte delle segnalazioni riguardano il numero risibile di operai nei cantieri o addirittura l’assenza, specie in ore notturne. La percezione è quella di essere presi in giro. Peraltro se se ci si trova in galleria, spesso non si ha neppure la possibilità di effettuare telefonate per assenza di segnale telefonico. Ho quindi depositato anche un ordine del giorno per fare in modo che in ogni galleria vengano installati dispositivi utili a garantire la costante disponibilità della connessione telefonica.”