Autostrade, code di 5 km su A10 e A26. E inizio settimana da bollino rosso

Liguria. Una domenica di rientri dal week end caratterizzata ancora da forti disagi sulla rete autostradale ligure.

In questo momento sulla tratta di Autofiori coda di 5 km tra Finale Ligure e Spotorno: forti rallentamenti anche fino a Savona, lungo la direttrice verso Genova e verso il bivio con la A26. In precedenza il traffico ha interessato i tratti viari tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure.

Dal primissimo pomeriggio il flusso veicolare sulla A10 e A26 è andato aumentando, portando le prime criticità per la presenza dei consueti cantieri: sarebbero almeno 5 i chilometri di code che si registrano attualmente tra il bivio con la A10 e il casello di Masone.

La circolazione autostradale potrebbe peggiorare nelle ore del tardo pomeriggio e nelle prime ore serali. Non mancano polemiche, con riferimento ai pannelli informativi sulle chiusure: “Sono entrato al casello di Genova Aeroporto, ho incrociato un cartellone che avvertiva dei lavori sulla A26 ma neanche uno straccio di informazione sul fatto che dopo Genova Pra non si possa proseguire per Savona – racconta un automobilista -, c’è scritto solo quando ormai non si può più prendere alcuna svolta. Si comunicano le informazioni lungo la tratta o la chiusura quando ormai ci si sbatte contro… Vergognoso, considerando la situazione per i cantieri”.

E proprio da domani, lunedì 28 marzo, inizio di settimana ancora più difficile per gli automobilisti e pendolari liguri. In A10, in A12 e in A26 sono previsti tempi di percorrenza molto superiori rispetto alla media.

Tra le 7 e le 10 in A10, in entrambe le direzioni, ma anche in A26, sempre in entrambe le direzioni, previsto traffico da bollino rosso: sulla Genova-Gravellona Toce, nel bivio con la A10 all’altezza di Ovada, non mancheranno forti disagi anche tra le 10 e le 13 in direzione Voltri e tra le 16 e le 19 in entrambe le direzioni.

In A10, comunque, previste lunghe code per tutta la giornata in direzione Genova. Stessa situazione anche sulla A7.