Liguria. “La situazione è insostenibile. Ormai ci siamo rassegnati a dover far scorte di viveri prima di partire per un viaggio sulle nostre autostrade”. È lo sfogo del segretario del Pd di Albenga Ivano Mallarini, bloccato da questa mattina, così come centinaia e centinaia di automobilisti e camionisti, in A10.

Al momento, infatti, si registrano 12 km di coda tra Savona (precisamente dal bivio A10/inizio complanare Savona) e Arenzano, in direzione Genova, causa lavori. Mentre una coda di circa 1km sta creando disagi anche tra Savona e Spotorno, in direzione Francia, causa lavori.

“Siamo rimasti bloccati completamente per oltre 20 minuti, – ha spiegato Mallarini ai microfoni di IVG.it. – È una situazione drammatica, con l’autostrada di fatto ferma anche oggi. Ormai sono anni che subiamo questo, qui non si parla più di risolvere un problema di cantieri e sicurezza. O meglio, è vero che ci sono dei problemi da risolvere, ma così non si può andare avanti: Autostrade deve mettere in sicurezza, ma lo deve fare in un modo sostenibile per la nostra Regione”.

“Penso all’economia turistica, a quella dei trasporti e a tutti coloro che questa autostrada la devono percorrere tutti i giorni per lavoro: non è possibile, non è accettabile. Un ulteriore, brutto colpo per l’immagine della nostra Liguria”, ha concluso Mallarini.

Ma i problemi, purtroppo, si registrano anche in A12, dove, al momento, è presente una coda di 4 km tra Genova Est e Recco, in direzione Rosignano, per lavori. Ma anche un’altra coda, sempre di circa 4 km, tra Rapallo e Genova Nervi, in direzione Genova, causa cantieri.

A complicare ulteriormente una situazione già difficile a causa di lavori e cantieri, nella mattinata odierna si è verificato anche un incidente: all’alba un mezzo pesante ha urtato il guard-rail sulla rampa di Genova Nervi costringendo alla chiusura del casello in uscita.

Lo svincolo è rimasto interdetto fino a poco prima delle 10 per lavori di ripristino dopo l’incidente. Problemi anche al casello di Genova Est, paralizzato di conseguenza per l’aumento del traffico.

La chiusura del casello di Nervi ha avuto ripercussioni drammatiche sull’Aurelia, con code che iniziavano già prima di Pieve Ligure in direzione Genova.