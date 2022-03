Autostrade, Arboscello (Pd): “Pannelli fonoassorbenti solo nel 2025, ritardo inaccettabile”

Savona. “Dalla risposta dell’assessore Giampedrone veniamo a conoscenza che soltanto nel terzo trimestre 2023 verranno completati i primi lotti dei lavori di posizionamento dei pannelli fonoassorbenti in autostrada, mentre per i tratti compresi tra Savona e Arenzano bisognerà addirittura aspettare fino al 2025”.

Così il consigliere regionale del Pd-Articolo Uno Roberto Arboscello dopo la discussione in aula della sua interrogazione sulla situazione dei pannelli fonoassorbenti autostradali.

L’assessore all’ambiente e alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha illustrato il cronoprogramma degli interventi, suddivisi in macro-lotti, che sono stati trasmessi nel novembre scorso dal Mit. Per il tratto A10-zona Prà e il tratto A7-zona Bolzaneto il completamento dei lavori è previsto entro il terzo trimestre 2023; per i tre ma-crolotti, in cui è suddiviso l’intervento sulla A10 nel tratto fra Arenzano e Savona, il termine dei lavori è previsto fra la fine del 2023 e il primo trimestre del 2025.

“È inammissibile che si sia perso un anno intero, in uno scambio di carteggi tra Autostrade per l’Italia e Regione Liguria, per avere le tempistiche sul ripristino dei pannelli”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello

“Si tratta – conclude Arboscello – di un cronoprogramma inadeguato rispetto alle esigenze dei cittadini liguri che a causa della rimozione dei pannelli hanno visto compromessa la loro qualità di vita. Ci aspettavamo delle tempistiche più celeri dato che la rimozione è stata avviata nel 2019”.