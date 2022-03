Autostrade, ancora code e rallentamenti: oltre 5 chilometri tra A26 e A10

Liguria. Ancora una mattinata di traffico e rallentamenti sulle tratte autostradali liguri. In particolare, questo sabato mattina si sono registrati 5 chilometri di coda tra l’allacciamento A26/A10 Genova-Savona-Masone, in direzione Gravellona Toce. E anche 2 chilometri di coda tra Ovada e l’allacciamento A26/A10 Genova-Savona, in direzione Genova Voltri.

Poi un chilometro di coda anche sulla A10 Genova – Savona, tra Genova Pra’ e l’allacciamento A10/A26 Genova-Gravellona Toce, in direzione Ventimiglia.

Infine anche un altro chilometro di coda sulla A12 Genova – Sestri Levante, tra Recco e Chiavari, in direzione Livorno.

E per i prossimi giorni le previsioni di traffico confermano ancora disagi per la presenza dei cantieri sulle tratte autostradali, in particolare sulla A10 e sulla A26 con tempi di percorrenza superiori e/o di molto superiori rispetto alla norma. Migliore, invece, la situazione sulla A7 e sulla A12.