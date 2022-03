Autostrade, ancora caos sulla A10. In tilt anche la A26 per un tamponamento, oltre 10 km di coda

Liguria. Pomeriggio ancora difficile sull’autostrada A10. Dopo il blocco di questa mattina tra Andora e Albenga, oggi pomeriggio si sono registrati prima 11 chilometri di coda tra Imperia Est e Albenga in direzione Genova a causa di una serie di incidenti, e poi code tra Celle Ligure e Savona e tra Albisola e Varazze a causa dei cantieri.

Nel momento in cui scriviamo i problemi si sono spostati a Spotorno: 3 i km di coda da Finale in direzione Savona, 2 invece i km da Savona in direzione Finale. In A12 altri 4 chilometri di coda per lavori tra Rapallo e Recco.

Pomeriggio di caos anche sull’autostrada A26: a causa di un incidente nei pressi di Masone si sono formate lunghissime code che hanno raggiunto i 13 chilometri in direzione Alessandria e i 10 chilometri in direzione Genova.

Per fortuna si è trattato di un banale tamponamento tra due vetture senza alcun ferito. L’incidente però è avvenuto in corrispondenza di uno scambio di carreggiata e per questo ha causato ripercussioni in entrambe le direzioni. Il traffico scorre al momento su una sola corsia.