Aurelia Bis: entro aprile la gara per l’affidamento dei lavori, in autunno la riapertura del cantiere

Savona. Entro aprile la gara per l’affidamento dei lavori ed entro autunno la riapertura dei cantieri per l’Aurelia bis a Savona. E’ quanto emerso dall’incontro che si è tenuto oggi tra i Comuni del comprensorio e Anas.

Inoltre, è stato deciso di istituire un tavolo con il territorio per discutere delle problematiche contingenti che si andranno a verificare con la riapertura dei cantieri.

“Tempi che – commenta il sindaco di Savona Marco Russo – pensavamo fossero un po’ più ravvicinati. Registro, comunque, come dato positivo il fatto che finalmente che ci siano delle date e che si riapra il tavolo tra Anas e il territorio, come avevamo chiesto nella lettera del 2 febbraio, in cui evidenziavamo la necessità di gestire in maniera congiunta la riapertura dei cantieri e gli eventuali disagi a essa connessi. Il Comune di Savona, insieme con i Comuni del comprensorio, siederà in quel tavolo per affrontare tutte le problematiche contingenti per i nostri cittadini, come ad esempio, quella della scala di via Turati”.

Lunedì nuovo incontro sul tema Aurelia Bis, questa volta concentrato sul completamento dell’infrastruttura.

“E’ assolutamente prioritario – afferma il sindaco Russo – sbloccare questa situazione. La viabilità in tutto il comprensorio è critica e compromette l’andamento delle attività economiche, turistiche e, sicuramente, peggiora la qualità della vita dei nostri concittadini. Quindi bene gli incontri, ma adesso bisogna procedere spediti con l’operatività”.