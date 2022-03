Attiva dal 7 marzo la pagina Facebook del Comune di Loano

Loano. Sarà attiva a partire da lunedì 7 marzo la pagina Facebook istituzionale del Comune di Loano.

“I social newtork rappresentano oggi il canale di comunicazione più diffuso – commenta il sindaco di Loano Luca Lettieri – Utilizzati nel modo giusto, sono in grado di raggiungere in pochissimo tempo un’ampia fetta della popolazione. Per questo motivo, il Comune di Loano ha deciso di attivare una pagina Facebook istituzionale sulla quale veicolare utili informazioni sui servizi, sulle iniziative dell’amministrazione e sugli eventi che si svolgono in città. Il nostro obiettivo è avere un rapporto diretto e immediato con chi a Loano abita, lavora o viene in vacanza, per rendere il palazzo comunale ancora più la ‘casa di vetro’ dei cittadini”.

Visitando la pagina Facebook istituzionale del Comune di Loano, dunque, gli utenti potranno essere costantemente informati sui progetti dell’amministrazione, sui bandi di concorso, sui lavori pubblici in corso, sulle eventuali variazioni a viabilità e traffico, conoscere i dettagli di manifestazioni e iniziative, seguire le dirette dei consigli comunali e molto altro.

“E’ bene precisare che la pagina Facebook sarà uno strumento di comunicazione unidirezionale e non si sostituirà in alcun modo ai tradizionali metodi di interazione con il Comune di Loano. Chi volesse fare segnalazioni agli uffici, ad esempio, potrà sì inviare un messaggio privato, ma dovrà comunque utilizzare i consueti canali ufficiali”.

Restano sempre attive la pagina turistica “Visit Loano” e quella dedicata allo sport “Loano per lo Sport”.