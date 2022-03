Atterrata negli Emirati la missione di Regione Liguria per Expo Dubai, ecco chi c’è e cosa racconterà

Liguria. E’ atterrata questa sera a Dubai poco dopo le 20.20 ora italiana la delegazione della Regione per Dubai, dove domani la Liguria sarà protagonista a Expo con un’intera giornata dedicata alla nostra terra.

Una presenza a cui l’ente regionale ha voluto dare il maggior risalto possibile portando a Dubai anche un gruppo di giornalisti liguri delle maggiori testate. La delegazione è partita questa mattina, con ritrovo in piazza De Ferrari a Genova e destinazione l’aeroporto di Milano Malpensa.

Una scelta che ha dato vita ad alcune polemiche: il capogruppo di minoranza Ferruccio Sansa ha presentato due interrogazioni per sapere chi sarebbe stato presente, chi avrebbe sostenuto i costi e la spesa totale per l’ente pubblico. “Siamo contrari alla spedizione di propaganda a Dubai per due ragioni – ha detto -. Primo, i soldi pubblici devono essere spesi per sanità, trasporti o scuole, e non per fare pubblicità a Toti; secondo, i giornali che ricevono milioni di euro e biglietti aerei da chi comanda rischiano di non essere indipendenti quando parlano di chi ci governa”.

Genova24 e IVG saranno presenti a Expo Dubai proprio nell’ambito di questa missione, con l’obiettivo di documentare l’evento e il ruolo della nostra regione, e dare voce alle aziende e alle realtà liguri presenti a Expo per rappresentare il nostro territorio in una delle più grandi vetrine mondiali, che vede presenti i maggiori player di mercato.

Il programma di venerdì 11 marzo prevede prima una visita di Toti al Padiglione Italia insieme al Commissario generale dell’Italia a Expo Paolo Glisenti, quindi un dibattito sul tema dell’innovazione, dell’attrattività e dell’internazionalizzazione del territorio con il governatore ligure, il Console generale d’italia a Dubai Giuseppe Finocchiaro e il presidente di Ice Carlo Ferro.

A seguire una tavola rotonda dedicata alla ‘Liguria come porta d’ingresso dell’Italia per la blu economy, i porti e e la nautica da diporto’ con l’assessore allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti insieme ai presidenti delle Autorità Portuali di Sistema del mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini e Orientale Mario Sommariva, al presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi e a Stefano Messina, presidente di Assarmatori e rappresentante della Camera di Commercio di Genova.

Infine un’ultima tavola rotonda dedicata al tema ‘La grande bellezza blu&green’, con l’assessore al Turismo della Regione Liguria Gianni Berrino insieme ai sindaci di Genova Marco Bucci, della Spezia Pierluigi Peracchini, al vicesindaco di Savona Elisa Di Padova e all’assessore al Turismo di Imperia Gianmarco Oneglio, insieme anche a Costa Crociere.

Cliccando qui è possibile consultare il programma completo della missione.