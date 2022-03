Attacco informatico a Trenitalia: errori nei sistemi informativi e disagi nelle biglietterie

Savona. Altra giornata di passione per i viaggiatori ed i pendolari delle linee ferroviarie delle Liguria. L’attacco hacker che ieri ha colpito i sistemi informatici di Trenitalia, infatti, sta avendo anche oggi rilevanti conseguenze sui canali informativi riguardanti la viabilità.

Il più importante di questi è Viaggiatreno, il portale che consente di essere costantemente informati sulla circolazione ferroviaria nazionale. A causa dei problemi registrati ieri, il sistema non sta ricevendo correttamente i dati, perciò i treni non risultano essere partiti anche se sono regolarmente in viaggio. E ciò finisce per ripercuotersi anche sui pannelli informativi presenti sui binari e all’interno delle stazioni.

Il problema, come detto, è legato alla rete. Trenitalia sta verificando il funzionamento dei sistemi in alcune zone, compreso il ponente ligure.

Ad ora, gli unici disagi sono quelli causati dal guasto del treno 3357. Per il resto, il traffico risulta regolare.

Permangono ancora i problemi che, già ieri, hanno interessato le biglietterie.