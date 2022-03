Atletica Val Lerrone, Emma Baradel convocata per i campionati italiani di cross

Casanova Lerrone. La cadetta Emma Baradel parteciperà, con i colori dell’Atletica Val Lerrone, alla Festa del Cross 2022, nell’ambito della quale si terranno i campionati italiani individuali e per regioni di corsa campestre che si svolgeranno nel prossimo fine settimana a Trieste.

Emma Baradel è stata convocata, come atleta individuale, dopo il raduno tecnico organizzato dalla Fidal Liguria e riservato alla categoria Cadetti in vista dei nazionali.

Il raduno ha permesso ai Cadetti e alle Cadette di partecipare ad una sessione di allenamento, sulla pista del bel complesso sportivo La Sciorba, curata dal tecnico Riccardo Franceschini, alla presenza del presidente della Fidal Liguria Carlo Rosiello e seguita anche da Emidio Orfanelli. Al termine del raduno sono stati annunciati gli atleti convocati che faranno parte della rappresentativa della Liguria ai campionati italiani di cui fanno parte, invece, le cadette savonesi Carlotta Bruno dell’Atletica Alba Docilità e Vittoria Faccio del Centro Atletica Celle.

“Siamo grati alla Fidal Liguria per questa importante giornata di formazione e per l’opportunità data alla nostra atleta – ha dichiarato Adina Navradi, tecnico dell’Atletica Val Lerrone presente al raduno di Genova -. Un riconoscimento all’impegno e ai risultati ottenuti da Emma Baradel e per noi la grande soddisfazione di vedere i nostri colori gareggiare in una competizione nazionale a pochi mesi dalla nostra fondazione“.

Accompagnatori ufficiali della Fidal ai nazionali di Trieste saranno Emidio Orfanelli, Riccardo Franceschini e Davide Oriolo. Ai nazionali ha annunciato la sua presenza anche Carlo Rosiello, presidente Fidal Liguria.