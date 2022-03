Atletica Ceriale, il momento magico prosegue con un’abbuffata di titoli al Campionato Regionale Campestre

Domenica 20 marzo si è concluso il Campionato Regionale Circuito Corsa Campestre CSI Liguria. Al termine delle 3 prove (Arnasco SV 21.11.21, Camporosso IM 27.2.22 e Casanova Lerrone SV 20.3.22) l’Atletica Ceriale San Giorgio vince il Titolo per Società con 443 punti complessivi, seconda la US Pigna con p.295, terza l’Atletica Varazze con p.286, quarta Atletica Val Lerrone p.96, quinta l’Atletica Run Finale p.58 e sesta l’Atletica Cairo p.25. Nel Campionato Regionale Individuale, l’Atletica Ceriale ha fatto la parte del leone con ben 10 Titoli, 3 per la US Pigna, 3 per Atl. Val Lerrone, 2 per Atl.Varazze, 1 per Atl. Cairo. Ecco i tutti nuovi Campioni:

Cuccioli M: Magliano Raffaele Atl Ceriale.

Esordienti M: Fiorito Giacomo Atl.Varazze.

Esordienti F: Stefanoni Chiara Atl.Ceriale.

Ragazze: Bongiovanni Giorgia Atl.Varazze.

Ragazzi: Facollo Matteo Atl.Ceriale.

Cadetti: Ferrara Gabriele US Pigna.

Cadette: Boeri Eleonora Atl.Ceriale.

Allievi: Busacca Mathias US Pigna.

Allieve: Cusato Elena Atl. Val Lerrone.

Junior M: Boeri Davide Atl. Ceriale.

Senior F: Volpe Letizia Atl.Ceriale.

Senior M: (exequo) Malugani Paolo US Pigna e Reghin Nicolò Atl.Val Lerrone.

Amatori AM: Ferrando Mirko Atl.Ceriale.

Amatori BM: Barbieri Tiziano Atl.Ceriale.

Amatori BF: Barbieri Sabrina Atl.Ceriale.

Veterani AM: Launo Marco Atl. Cairo.

Veterani AF: Bonora Marina Atl.Val Lerrone.

Veterani BM: Falletta Giuseppe Atl.Ceriale .

Saluti E Tarquini AS Atl Ceriale.