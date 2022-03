Asp ospedale di Sassello, Toti: “Sarà nel piano sanitario regionale grazie ai fondi per le Aree Interne”

Sassello. Il consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se hanno rilevato forte le criticità dell’ospedale Sant’Antonio di Sassello denunciate anche dai sindaci del comprensorio e di considerare le potenzialità attuali e future del polo ospedaliero individuando risorse e progetti utili.

Il consigliere ha rilevato che il Sant’Antonio di Sassello è un punto di riferimento pubblico dell’intero ambito territoriale e tale dovrebbe rimanere. Di recente anche i sindacati hanno evidenziato l’importanza della struttura, che potrebbe essere convertita in “ospedale di comunità”, un presidio rafforzato e funzionale ai bisogni della vallata.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha rilevato la volontà di sostenere per quanto possibile la struttura sanitaria, che ha 15 posti letto.

Per quanto riguarda le progettualità future, Toti ha precisato che il territorio è interessato dai fondi previsti dalla Strategia Nazionale Aree Interne e ne ha illustrato o particolari. Per la struttura di Sassello, quindi, si attende un rilancio nell’ambito dei servizi sanitari territoriali: fisioterapia, assistenza ambulatoriale e residenziale per le esigenze della popolazione, in particolare quella anziana.

Le risorse stabilite dalla Strategia Nazionale Aree Interne rientrano nella pianificazione regionale per situazioni di emergenza sanitaria rispondente alle criticità delle zone dell’entroterra, spesso condizionate dalle caratteristiche dell’infrastruttura viaria; si prevede l’organizzazione delle cure primarie in modo polifunzionale, impostata sul modello della medicina di iniziativa, con un’offerta garantita su un ampio arco temporale giornaliero; l’avvicinamento dei servizi sanitari alla persona, soprattutto gli anziani e le persone con ridotta autonomia funzionale, attraverso un offerta più capillare di assistenza domiciliare e, quando praticabile, ricorrendo a strumenti innovativi come la telemedicina.