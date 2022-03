AsinOlla, scuola parentale outdoor: modello di “Comunità educante”

Pietra Ligure. “L’educazione è l’investimento più grande sul futuro dell’umanità. Ci avete dimostrato che le opportunità di qualità per bambini e giovani ci sono e noi vogliamo che siano sempre più conosciute. Creiamo insieme a voi il cambiamento di paradigma nel settore educativo”.

Così il centro di ricerca educativa “Edunauta” sull’offerta formativa del parco natura AsinOlla di Pietra Ligure e la scuola parentale dedicata all’outdoor “Impariamo l’A(sino) B(osco) C(avallo)”.

AsinOlla, infatti, è tra le organizzazioni che si sono candidate alla fase finale della call “Rotte Educative” ed è stato pubblicato il podcast “AsinOlla – A scuola con gli asini”, disponibile sulle principali piattaforme di ascolto (Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ecc. CLICCA QUI).

AsinOlla sarà presente anche all’interno della speciale “Edumappa”, la mappa narrata di Edunauta sulle novità e i nuovi orizzonti educativi.

“Grazie al nostro staff specializzato e agli operatori del nostro parco natura possiamo traguardare un altro grande risultato nel settore educativo e formativo” afferma la presidente di AsinOlla Maria Teresa Bergamaschi.

“AsinOlla si è posta all’avanguardia con un progetto di scuola parentale outdoor education unico e innovativo, con una offerta di attività, laboratori tematici e iniziative con animali e natura in grado di sviluppare nuove capacità emozionali, cognitive e senso-motorie attraverso il corpo, il movimento e l’azione manipolativa”.

“Abbiamo realizzato un nuovo metodo di insegnamento e contenuti didattici basati su un approccio di tipo esperienziale, secondo un preciso percorso formativo e un costante potenziamento dell’attività pedagogico-educativa: stare all’aria aperta consente al bambino di applicarsi con tutto se stesso all’ambiente esterno e naturale”.

“Da sempre la nostra vocazione operativa si inserisce in un contest outdoor con finalità pedagogiche, sociali e ambientali. La scuola parentale ha infatti raccolto e sviluppato la nostra esperienza maturata negli anni con una serie di attività e iniziative per bambini, dai singoli eventi e format di interazione con animali e natura, fino ai campi estivi e invernali, coinvolgendo in maniera sinergica non solo i più piccoli ma anche gli stessi genitori e adulti. Ecco perché siamo ormai diventati una vera Comunità Educante…” conclude la presidente Bergamaschi.