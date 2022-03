Aria Nuova per Albenga oraganizza una raccolta firme per l’ospedale e il pronto soccorso

Albenga. Raccolta firme pre l’ospedale di Albenga sabato 19 e domenica 20.

“E’ confermato l’appuntamento per sabato in viale Martiri della Libertà e domenica in piazza del Popolo per firmare tutti insieme a favore del pronto soccorso e a tutela dell’ospedale di Albenga”, annuncia il gruppo Aria Nuova per Albenga.

“Ognuno è giusto che manifesti come ritiene. Noi del gruppo civico Aria nuova Per Albenga abbiamo deciso di raccogliere più firme possibili da presentare al Presidente Toti per far capire che i cittadini del comprensorio ci mettono la faccia e che tengono molto al nostro ospedale”, hanno proseguito.

Dopo la Grande Marcia proseguono le iniziative nel comprensorio ingauno a tutela del nosocomio. All’iniziativa di venerdì scorso avevano aderito migliaia di persone che hanno sfilato in corteo da piazza Petrarca fino al Santa Maria di Misericordia.