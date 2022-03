Argine Lungocenta, Vaccarezza replica: “Tempo perso in parole. Ennesima e sterile discussione”

Albenga. “In merito alla polemica sollevata dal Consigliere albenganese di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis sui lavori di rifacimento dell’argine sinistro del fiume Centa nella zona a mare del Ponte Viveri, ritengo sia doveroso precisare alcuni fatti, dei quali un amministratore ingauno dovrebbe essere già a conoscenza, ma evidentemente così non è”. A dirlo è il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

Il consigliere arancione parte da una premessa: “L’evento alluvionale che ha colpito il territorio della Regione Liguria nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 ha causato, in quella zona, lo scalzamento del muro d’argine sulla sponda sinistra del fiume per circa 300 metri. Non uno scherzo, insomma. Il Comune è intervenuto in somma urgenza con lavori per un valore di 288 mila euro, somme già ristorate al comune da Regione. Regione Liguria è stata ugualmente celere formalizzando l’incarico per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica allo stesso tecnico individuato dall’amministrazione comunale per gli interventi in somma urgenza”

“Ora – prosegue Vaccarezza -, tutti gli addetti ai lavori a vario titolo, dovrebbero sapere che l’iter relativo alle varie approvazioni, arrivando dal Dipartimento Nazionale, è stato piuttosto lungo. E non privo di ostacoli. Una volta concluso quello, ed è un fatto piuttosto recente, si è passati alla parte relativa all’affinamento del progetto, e qui la scoperta che i lavori necessari per realizzare l’opera cubano 2 milioni di euro, circa 500 mila euro in più di quelli originariamente previsti ed inseriti nelle schede di Protezione Civile, portando così il valore dell’opera a poco più di due milioni”.

“Regione Liguria ha prontamente garantito che i fondi mancanti verranno reperiti da risorse di sua diretta competenza. Mi chiedo quindi, quale sia la ragione di tanto clamore, se la non conoscenza dei fatti, o se soltanto pretestuosa per innescare l’ennesima, inutile, sterile discussione. La conferenza dei servizi si aprirà solo nei prossimi 15 giorni, gli uffici competenti hanno garantito ieri e lo garantiscono nuovamente oggi, che i lavori verranno consegnati tassativamente entro il 30 settembre”.

“L’unica cosa che è cambiata è la cifra che, ripeto, è stata garantita dalla Regione in toto, portando così l’investimento per l’opera a 2.288.000 interamente finanziato da Piazza De Ferrari.

Questi denari vanno ad aggiungersi, ma solo per citare due dei numerosi esempi, ai milioni di euro di difesa a mare e a quelli per Rio Fasceo. Quale dunque il motivo di questa “querelle”, davvero non riesco a vederlo. Qui non si perde tempo in parole, si agisce in maniera concreta rispettando anche i tempi non dipendenti dalla nostra volontà. Ad Albenga, evidentemente, usi e costumi sono diversi”.