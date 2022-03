Area ex Savam di Altare, minoranza chiede al sindaco dettagli sul progetto di riqualificazione

Altare. “Lo stato di degrado e di pericolo in cui versa l’area dell’ex vetreria Savam rappresenta ormai da anni un grave problema per il Comune di Altare, anche considerando la posizione centrale dello stabilimento, in una zona caratterizzata da elevato passaggio viabilistico”. E’ per questa ragione che il gruppo di minoranza “Altare, mi piace” ha avanzato un’interrogazione in Comune.

La società Citta del Vetro Srl ha partecipato ad un incontro con amministratori e tecnici della Regione, Provincia, rappresentanti dell’amministrazione comunale e il Comitato area ex Savam, manifestando l’interesse a riprendere i lavori sul sito, rivedendo parte del progetto sul quale sono già stati investiti più di 5 milioni di euro, e chiedendo a tal fine la necessaria messa in sicurezza del Rio Gavello per poter proseguire nell’attuazione dei lavori.

In merito, il gruppo capeggiato dal consigliere Giuseppe Grisolia interroga il sindaco e la giunta comunale per sapere “se la società Città del Vetro Srl può riprendere i lavori in contemporanea alla messa in sicurezza di Rio Gavello e se possono essere scorporati i costi dagli oneri di urbanizzazione; inoltre, quali sono state le risposte da parte dell’amministrazione comunale alla manifestazione d’interesse protocollata dalla società Città del vetro Srl in data 22 dicembre, in riferimento all’avviso pubblico per formazione del programma di rigenerazione urbana pubblicato dal Comune. Infine, se nel mese di aprile 2022, come dichiarato dai tecnici comunali, scadrà il termine di 10 anni del permesso di costruzione, e se, in caso affermativo, l’amministrazione intende rinnovare i permessi”.

“Il futuro dell’area è argomento di vitale interesse per tutti i residenti di Altare, sia nell’ottica di maggior sicurezza dal punto di vista sanitario e ambientale, che in ragione di una visione complessiva del Comune, che tenga conto del costante decremento dei cittadini residenti e dei servizi loro associati – aggiungono dal gruppo politico -. L’area ex Savam può rappresentare un’importante occasione per aprire una discussione pubblica e partecipata riguardo il futuro del sito e delle altre aree degradate del nostro Comune”.