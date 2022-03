Arcieri del Finale: ricco medagliere per gli adulti e grande soddisfazione alla prima di Campionato per i più piccoli

Questa domenica, 27 febbraio 2022, presso il Campo di Tiro degli Arcieri del Finale, settore della Polisportiva del Finale A.S.D., sito in Località Le Manie, Finale Ligure, si è svolta la prima gara di Campionato Liguria-Piemonte di Tiro con l’Arco di Campagna.

All’evento hanno partecipato ben 100 arcieri provenienti prevalentemente dalle due regioni Liguria e Piemonte, ma anche da altri luoghi, come la Lombardia o l’Isola d’Elba.

Il Campionato prevedeva gare rivolte alle diverse categorie di tiro e d’età dei partecipanti, con tiratori di età compresa tra gli 8 e gli 80 anni.

Per quanto riguarda i nostri Arcieri del Finale, che hanno ottenuto tra gli adulti piazzamenti ottimali, tra cui due medaglie d’oro, (categoria Freestyle Rigardo Paolo, Campione Italiano in carica e categoria Ricurvo Barducci Walter), e una d’argento (Forte Giancarlo sempre nella categoria Ricurvo), ci teniamo a complimentarci, in particolare, con gli atleti della categoria Cuccioli Arco Ricurvo, che hanno portato a casa grandi soddisfazioni, alla loro prima esperienza.

Nella categoria maschile conquistano la medaglia d’oro Luzi Raffaele e la medaglia d’argento Costa Massimiliano.

Nella categoria femminile conquista la medaglia d’argento Mattone Alice.

Nel comunicarvi queste emozionanti vittorie, cogliamo l’occasione per annunciarvi, notizia di oggi, che ai nostri Arcieri del Finale è stata assegnata, in collaborazione con gli Arcieri Wakinpajan di Calizzano, l’organizzazione del Campionato Italiano di Tiro con l’Arco di Campagna 2022.

L’evento che si terrà dal 7 all’ 11 settembre a Calizzano, è patrocinato dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Savona, dal Comune di Calizzano e dal Comune di Finale Ligure; e già si prevedono oltre 500 partecipanti, provenienti da tutta Italia!

Ci lasciamo con questa grande anticipazione, ma continuate a seguirci, per scoprire presto ulteriori dettagli; e se siete interessati a provare questa particolare attività sportiva, adatta a tutte le età, a partire dagli 8 anni in su, non perdete l’occasione e venite a trovarci presso la palestra Rivetti di Finalborgo ogni venerdì dalle ore 20.30 in poi!!