Andora, nuova pavimentazione in via Doria

Andora. Via Doria, nel centro di Andora, chiusa al traffico per i lavori di rimozione della vecchia pavimentazione a piastrelle molto deteriorata. Si tratta di un intervento del valore di circa 50mila euro reso necessario per mettere in sicurezza il transito di persone e veicoli.

“Come già fatto nelle vie attigue e in via Clavesana Sarà steso un moderno asfalto quadrettato che si armonizzerà con i marciapiedi – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Anche in questa via commerciale, molto frequentata, la vecchia pavimentazione presentava zone molte deteriorate, potenzialmente pericolose per auto e moto. Le piastrelle rimosse saranno riutilizzate per la manutenzione e il rifacimento di marciapiedi”.

Riuso virtuoso dei materiali anche in piazza Santa Rita dove il comune ha recuperato nove lampioni che sono stati convertiti a led. A questi sono stati aggiunti due nuovi. La zona, maggiormente illuminata, è ora più sicura di notte. La manutenzione assicura minor impatto ambientale e minori costi di consumo”.

Terminati, invece, i lavori in via Vaghi dove è stato realizzato un intervento di regimentazione delle acque, con la posa di una griglia che permette il migliore deflusso delle acque piovane.

“L’obbiettivo è evitare che la strada, che ha una forte pendenza, favorisca gli allagamenti in caso di eventi meteo avversi – spiega Demichelis.

Nelle scorse settime era stato realizzato, a opera degli operai comunali, anche un intervento di manutenzione del muro di cinta e dell’ingresso del cimitero di Rollo. Un intervento atteso da tempo dai residenti.