Andora, avviata la rimozione dei binari al passaggio a livello di via Clavesana

Andora. Avviata la rimozione della sezione dei binari del vecchio tracciato ferroviario all’altezza del passaggio a livello all’incrocio fra via Clavesana, via Merula e via del Poggio. Un intervento di messa in sicurezza realizzato dal Comune di Andora che risponde alle esigenze di automobilisti e cittadini che lamentavano la potenziale pericolosità della gobba della sezione di strada la cui conformazione un tempo era necessaria al transito dei treni.

“Sarà abbassata la quota all’altezza del vecchio passaggio a livello per favorire una migliore viabilità delle vetture – spiega il sindaco Mauro Demichelis – Si provvederà anche al completamento del marciapiede per raccordarlo con l’ingresso pedonale al vicino parcheggio e al tratto di pista ciclabile che si collega alla nuova stazione, molto utilizzato dai viaggiatori per raggiugere velocemente i binari. Si completano così una serie di interventi che hanno portato alla realizzazione di 49 posti auto, l’allargamento della vicina via Risorgimento dove è stato realizzato anche un nuovo marciapiede che si collega all’argine del torrente Merula. Il tutto a costo zero per il Comune perché realizzati a carico dei privati come opere a scomputo per pregresse operazioni edilizie”.

Fino all’11 marzo, in conseguenza dei lavori, ci sarà un cambio di viabilità: le auto che percorro la via Merula saranno deviate su via del Poggio, quelle che arrivano da via Clavesana potranno proseguire verso via Cavour.