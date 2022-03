Andora, al via il servizio di raccolta a domicilio degli sfacci dei giardini privati

Andora. È partito il servizio di raccolta a domicilio degli sfalci da giardino sul territorio del comune di Andora. È la prima volta che viene attivato questo tipo di servizio che permette ai privati di ricevere direttamente a casa un cassonetto ove conferire i rifiuti derivati dalla pulizia dei giardini. I cassonetti possono essere richiesti all’Eco sportello di via Santa Lucia, previo appuntamento, al numero verde 800 54 63 54.

“Il servizio è riservato ai privati e la sua attivazione è stata richiesta dall’amministrazione alla ditta Proteo-Egea. Sono assicurati 30 passaggi all’anno con intensità diversa a seconda della stagioni – spiega l’Assessore all’Ambiente Maria Teresa Nasi – La raccolta avviene al giovedì per i residenti e alla domenica per i non residenti, secondo il calendario dato al momento della consegna dei cassonetti. Il contenitore con i rifiuti verdi va esposto entro le ore 12.00 del giorno di ritiro. Accanto al cassonetto potranno essere messe anche due ulteriori fascine di peso non superiore ai 15 chili. Resta comunque possibile per i privati conferire all’Eco Centro di via Merula. Ci avesse necessità di esporre quantità superiori alla media può chiedere, due volte all’anno, contenitori di maggiori dimensioni”.

In parallelo con la distribuzione dei cassonetti verdi, è cominciata la rimozione di quelli rossi presenti sul territorio e destinati alla raccolta del verde per evitare che diventassero oggetto di conferimenti anomali. Nei giorni scorsi, infatti, la ditta che effettua la raccolta dei rifiuti li aveva trovati pieni di materiale di vario genere compreso calcinacci edile. “Sono rifiuti speciali, inquinanti, che le ditte devono per legge smaltire con aziende specializzate e non certamente con costi a carico della collettività – precisa l’assessore Nasi.

La ditta sta contattando telefonicamente anche i non residenti che hanno fatto richiesta del servizio, ma che attualmente non presenti sul territorio per fissare gli appuntamenti per la consegna. “Il servizio è molto gradito – dichiarano all’Eco Sportello di via Santa Lucia – Solo la scorsa settimana abbiamo ricevuto altre 150 richieste che cercheremo di smaltire nel più breve tempo possibile”.