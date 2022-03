Ancora disagi per lavori sulle autostrade liguri: fino a 16 km di coda in A26

Agg. ore 19.00. Sull’A26 ancora una coda di 6 km tra Ovada e il bivio con la A10. In direzione contraria, si registrano 3 km tra il bivio e Masone. Sull’A10 rallentamenti di 1 km tra Spotorno e Feglino.

Agg. ore 17.30. La coda sull’autostrada A26 si è lievemente ridotta: in direzione Genova Voltri si registrano ancora 9 km di coda tra Ovada e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia. In senso contrario, ancora 5 km tra il bivio e Masone. Sulla A10 ci sono 2 km tra Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia.

Liguria. Un’altra giornata con code e rallentamenti sulle autostrade liguri a causa dei cantieri.



Stamattina la coda in A26 è arrivata fino a 16 km. Al momento è diminuita fino a 12 km nel tratto tra Ovada e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia.

Si trovano altri 5 km tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione Gravellona Toce.

“Sulla A10 Genova-Savona – ricorda Autostrade per l’Italia -, per lavori fino alle ore 6 di lunedì 28 marzo, il traffico proveniente da Genova verrà deviato obbligatoriamente in A26 Genova-Gravellona Toce dove potrà uscire e rientrare a Masone in direzione Savona. In alternativa si potrà anticipare l’uscita sulla A10 alla stazione di Genova Pra’, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in autostrada ad Arenzano per proseguire verso Savona. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è presente il divieto di circolazione per i veicoli con peso superiore alle 20 tonnellate che dovranno quindi immettersi obbligatoriamente in A26″.

Si registra anche coda in uscita a Genova Pra’ provenendo da Genova. Rallentamenti di 1 km tra Spotorno e Feglino in direzione Francia.