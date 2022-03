Amministrative 2022, Toti lancia il progetto “Italia al centro”: “Una federazione di liste che vogliono dare stabilità a politica”

Genova. “Italia al Centro è l’incontro di tante esperienze civiche e regionali che hanno fatto la loro strada, come tanti ruscelli verso il fiume ma che ora vogliono trovare il modo per riunirsi e dare una proposta politica a questo Paese”. Così il presidente della Liguria Giovanni Toti, a margine della convention “Dalle città all’Italia, una proposta per il Paese” in corso all’Acquario di Genova, una giornata che di fatto rappresenta l’atto di nascita del progetto centrista che raccoglierà l’eredità di Cambiamo e di Coraggio Italia. Presenti tra gli altri, oltre a vari esponenti arancioni genovesi e liguri, anche i senatori Gaetano Quagliariello e Paolo Romani.

Ma cosa sarà Italia al centro? “Sarà, speriamo, una grande unione in vista del 2023, una federazione di liste cittadine, provinciali, regionali che vogliono dare un contributo a dare stabilità, pragmaticità e novità alla politica italiana – spiega Toti -. Italia al centro è un bellissimo nome, una suggestione, è l’incontro di tante esperienze civiche, regionali, che hanno fatto la loro strada come tanti ruscelli verso il fiume ma che necessariamente devono riunirsi e dare una proposta politica a questo Paese. Oggi è il primo passo per aggregare e per costruire quel centro politico che è mancato negli ultimi anni a questo Paese e senza il quale non credo usciremo da quella crisi di sistema che avvolge ormai da troppo tempo questo Paese”.

Per ora si parte dalle amministrative: “Al momento Italia al centro una serie di liste che si presentano in tanti capoluoghi di provincia e di regione comprese la nostra Genova e la nostra La Spezia che tornano al voto, per dare un contributo alle tante amministrazioni locali che meglio hanno funzionato dello schema dei partiti nazionali”, ha detto Toti.

Ancora una volta però il branding sarà diverso per la Liguria. Le due liste per le comunali nei capoluoghi, spiega il presidente, si chiameranno “Toti per Genova” e “Toti per La Spezia”, ma altrove, ha detto Toti, “si chiameranno ad esempio L’Aquila al centro, ci sono tanti nomi e tante esperienze che si uniscono”. Lo stesso era avvenuto per Cambiamo (alle regionali relegato a una piccola parola sopra la scritta “Toti presidente”) e Coraggio Italia, nome mai usato nemmeno per i gruppi consiliari.

Nel frattempo, a pochi metri di distanza, oggi la deputata di Italia Viva Raffaella Paita presenta con l’ex segretaria della Cisl Annamaria Furlan l’associazione Liguria Futura, una mossa che sembra preludere a una candidatura per le comunali. Laconico il commento del governatore: “Auguri, buon lavoro“.

IL PROGRAMMA

Nel pomeriggio si proseguirà con 5 diversi tavoli tematici: dalle città all’ambiente, dalla sanità ai giovani e alle donne, passando per la cultura, il turismo e lo sport. Due le sale da cui poter seguire l’evento che prevede, oltre ai numerosi contributi live, anche video tematici e soprattutto i contributo dei cittadini che porteranno sul palco idee, suggerimenti ma anche cosa funziona e cosa invece dovrebbe essere cambiato per continuare a governare al meglio le nostre città. La fine dei lavori è prevista per le 18.30 quando saliranno sul palco per le conclusioni il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci e il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e verranno presentati i loghi della Lista Toti per le prossime amministrative delle due città.