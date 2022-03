Altro pomeriggio di delirio in autostrada: 25km di coda tra Savona e Arenzano. E c’è anche chi perde l’aereo

Liguria. Continuano i disagi sulla rete autostradale ligure. Dopo i problemi registrati questa mattina, sulla A10 al momento si registrano 25 chilometri di coda tra i caselli di Savona e Arenzano in direzione di Genova.

Una situazione che ha scatenato, come prevedibile, la rabbia e la frustrazione dei tanti automobilisti che oggi si sono messi in viaggio per lavoro (o anche per piacere). L’ultima, in ordine di tempo, è stata la conduttrice Tv Paola Marella.

Tra gli automobilisti rimasti bloccati c’è anche l’onorevole Sara Foscolo, in spostamento a Roma per partecipare ai lavori della Camera dei Deputati: partita da Borgio Verezzi alle 16.30 circa e diretta a Genova per prendere un volo alla volta della capitale, al momento è ancora bloccata all’altezza di Varazze.

“Ormai proseguirò in macchina fino a Roma, arriverò quando arriverò – ha spiegato a IVG.it – Il problema è che la Liguria così non è più appetibile: ora con Pasqua e i vari ponti festivi arriva la stagione. Un turista che legge queste notizie non è ovviamente invogliato a venire per il weekend. Passare 6 ore in macchina per mezza giornata al mare farebbe passare la voglia a chiunque. Proprio ora che, dopo il Covid, avremmo finalmente l’occasione di risollevarci un po’. Questa situazione diventa un handicap, che pagano soprattutto gli operatori del settore”.

Per paradosso, ma qualcuno potrebbe definirla “una beffa”, il sito di Autostrade.it indica, nella stessa tratta, delle semplici “code a tratti”. Una dicitura che – complici anche immagini tutto sommato rassicuranti dalle webcam – dovrebbe far ben sperare: se non in un viaggio rapido, quantomeno in disagi sufficientemente ridotti. Una situazione smentita però dalle altre fonti: il sito di Autofiori (che riferisce appunto di 25 chilometri di coda) ma anche i navigatori come Google Maps (che per recarsi a Genova consiglia di uscire ad Albisola e rientrare ad Arenzano, indicando 50 minuti il tempo di percorrenza sull’Aurelia e 90 quello sulla A10). Senza contare le testimonianze degli automobilisti.