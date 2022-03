Altro atto di vandalismo ad Albenga, imbrattato il muro del ponte di Bastia con la scritta “Le bombe sul Pd Putin”

Albenga. Ci risiamo. Dopo l’episodio dei giorni scorsi a Leca, dove la saracinesca della sede Anpi era stata imbrattata con la scritta: “Putin le bombe sul pd”, un nuovo atto di vandalismo è stato scoperto questa mattina. I vandali, infatti, sono tornati a colpire e hanno imbrattato il muro del parapetto del ponte di Bastia con una scritta: “Le bombe sul pd Putin”.

La scritta è un messaggio inquietante e un invito rivolto a Putin a sganciare bombe su un partito politico. Non si tratta quindi di un episodio singolo, sul quale stanno già indagando i carabinieri di Albenga. La presidente della sede Anpi Ester Bozzano l’aveva stigmatizzato come atto di stampo fascista, ma di una nuova sfida che si inserisce, seppure a livello locale, nella crescente tensione della guerra della Russia contro l’Ucraina.

Il partito democratico per voce del segretario cittadino di Albenga del Pd Mallarini aveva dichiarato: “Soprattutto in un momento così drammatico, con la guerra dichiarata da Putin all’Ucraina, in cui stanno morendo migliaia di persone, imbrattare la sede dell’Anpi con una scritta che inneggia a Putin stesso invitandolo a ‘bombardare il PD’ è un gesto inqualificabile e gravemente irresponsabile, che mira ad alimentare un clima di odio e di intolleranza dal quale dovremmo invece uscire, tutti insieme”.

Il Partito Democratico di Albenga, unitamente alla Federazione provinciale e all’Unione regionale del Partito, esprime piena solidarietà all’Anpi, “baluardo di tutti gli antifascisti, stigmatizzando questo gesto vergognoso che incita all’odio ed alla violenza”. Parole che dopo l’episodio odierno ne confermano l’attualità.