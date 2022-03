Altarese, goal pesantissimo per Paolo Venturino: “Il mister ci ha preparato bene, martedì paste!”

Già di per sé segnare alla capolista non è cosa da poco. Se poi la rete vale anche un punto prezioso in classifica, allora si può davvero archiviare la domenica tra quelle “da incorniciare”.

Paolo Venturino è raggiante a margine del match pareggiato per 1 a 1 dalla sua Altarese contro la corazzata Carcarese. Il classico “punto guadagnato” visto che prima dei giallorossi nessuna squadra con l’obiettivo di salvarsi era riuscita a strappare punti alla formazione di Chiarlone. E pensare che le reti sarebbero potute essere due, visto che alla marcatura che ha aperto il match aveva fatto seguito un contropiede pericoloso poi però conclusosi con un nulla di fatto.

Venturino commenta così la partita, ringraziando il compagno Shahini per l’assist: “Sono felice per il goal, porterò le paste martedì. Ringrazio Alex per l’assist, finalmente me l’ha passata. Un buon pareggio. Dobbiamo ringraziare anche mister Molinaro, che ci ha preparato bene in settimana. Dobbiamo andare avanti giocando come oggi, testa già alla prossima. L’Aurora? Non mi sbilancio ma se continuiamo così possiamo fare bene”.