Allarme siccità, nel savonese non piove (quasi) più e le temperature sono più elevate della media

Savona. Nel savonese non piove (quasi) più e le temperature sono più elevate della media storica. Sono le conclusioni tratte da Arpal osservando i dati relativi alle precipitazioni del periodo invernale.

Sono stati presi in considerazione i mesi dicembre, gennaio e febbraio e le 53 stazioni liguri. Per quanto riguarda la provincia di Savona i dati relativi alla diminuzione delle precipitazioni sono elevati: Castelvecchio di Rocca Barbena -79%, Alassio -58%, Albenga Isola Bella -52%, Albenga Molino Branca – 63%, Cairo Montenotte-83%, Calice Ligure località Carosse -77%, Manie – 67%, Ellera Foglietto -63%, Savona Istituto Nautico -74%; decremento inferiore rispetto alla media a Piampaludo -36%.

Una situazione che non caratterizza solo il savonese, ma si presenta su tutta la Liguria: “Tutta la Regione è così – spiega Andrea Lazzara di Arpal -. Di queste 53 stazioni solo due sono andate sopra la media storica (non in provincia di Savona)”. A preoccupare sono le condizioni meteo del futuro prossimo: “Da quello che vedo dalla previsioni di oggi, non c’è pioggia all’orizzonte“.

“C’è sempre stata questa figura anticiclonica che occupa buona parte dell’Europa, soprattutto quella centro occidentale. Adesso da bollettino – prosegue Lazzara – si vede che l’alta pressione è rimasta sull’Europa orientale e quindi ci ha coperto per tutti questi mesi. A memoria ricordo che ha piovuto l’8 dicembre e il 14 febbraio e poi poco altro. Nel 2019 invece ci sono stati due mesi di piogge, da ottobre a metà dicembre“.

Per quanto riguarda l’agricoltura “le conseguenze si vedranno in estate se continuasse a non piovere. Al momento nessuno è in difficoltà”, ha detto Osvaldo Geddo di Cia. “La mancanza di nevicate e della pioggia che non si vede oramai da mesi ha portato a un deficit idrico nelle campagne, che adesso sta minacciando le coltivazioni anche in vista delle stagioni più calde e che danneggia i prati destinati all’alimentazione degli animali”, ha aggiunto Coldiretti.

I primi disagi si sono avverti in val Pennavaire e in val Neva nei giorni scorsi. Alcuni sindaci, infatti, su tutti quelli di Cisano sul Neva e Zuccarello, hanno invitato i propri cittadini a “utilizzare l’acqua in modo parsimonioso” evitando “inutili sprechi”.