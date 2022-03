Gravissimo incidente a Sassello: deceduto un uomo schiacciato da un escavatore

Agg. Ore 14:40. Purtroppo, non è stato sufficiente l’intervento del personale medico e dell’elisoccorso. È stato confermato lo scenario peggiore: è deceduto l’uomo che, nel primo pomeriggio di oggi, è rimasto schiacciato da un escavatore. L’incidente si è verificato, per cause in via di accertamento, in località Veirera, nei pressi dell’agriturismo La Betulla. Sul posto, i carabinieri che hanno già avviato le indagini sull’accaduto.

Sassello. Attimi di grande tensione e apprensione a Sassello dove, poco fa, si è verificato un gravissimo incidente. È successo lungo la strada che porta all’agriturismo La Betulla.

Le informazioni sull’accaduto sono ancora poche e frammentarie, ma quel che è certo è che un uomo, per cause ancora da accertare, è rimasto schiacciato da un escavatore.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento di ambulanza e automedica, vigili del fuoco, con una squadra di Varazze, e carabinieri. Sul posto, anche l’elisoccorso che sta operando proprio in questi minuti.

Stando a quanto riferito, le condizioni del ferito sarebbero molto gravi.