Albissola, raccolta di generi di prima necessità per la popolazione ucraina promossa dalla Lega

Albissola Marina. “Con il perdurare del conflitto e delle ostilità serve un ulteriore impegno per aiutare chi vive l’orrore della guerra con la concretezza del sostegno anche a tutti gli ucraini che non possono o non vogliono lasciare il loro Paese”, a comunicarlo è la responsabile della sezione Lega di Albissola Marina Valentina Mazzieri, che ha lanciato una raccolta fondi in favore della popolazione ucraina prevista nel weekend.

“In questo momento in cui anche un piccolo aiuto può fare la differenza, al di là di simboli e ideologie, perché la solidarietà va oltre i confini, della politica, saranno allestiti due punti di raccolta nella giornata di sabato 26 marzo in piazza dei Leuti dalle 10 alle 13 e in via Barile – Giardini Unità d’ Italia (zona Grana di fronte al Conad), dalle 15 alle 18”, ha proseguito.

“Il coordinamento della Lega di Albissola Marina ricorda che servono pannolini per bambini, assorbenti donna, pannoloni per anziani, disinfettanti e garze sterili, salviettine umidificate, biberon, latte in polvere e omogeneizzati, cibi pronti all’ uso non deteriorabili ( causa mancanza di gas)”.

“Quanto raccolto verrà inviato nella grande Cattedrale di Baia Mare in Romania e da qui sarà distribuito nelle zone di confine di Siret, Cernauti, Sighetu Marmetiei, ma anche portato in Ucraina attraverso i contatti attivati come ha precisato padre Giorgio Andronic della Comunità Ortodossa Romena di Savona “, ha concluso la coordinatrice cittadina Mazzieri.