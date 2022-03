Albissola Marina, trovato ordigno bellico in un magazzino

Albissola Marina. È stato trovato questo pomeriggio in un magazzino ad Albissola Marina, in vicolo Chiuso, un ordigno bellico.

Si tratta di un mortaio scarico che è stato rinvenuto nel muro del magazzino a seguito di alcuni lavori che si stavano svolgendo all’interno del locale.

È stato il proprietario a chiamare i carabinieri per segnalare la presenza del mortaio. La zona interessata è stata transennata e messa in sicurezza.

L’ordigno, essendo scarico, non è pericoloso, tuttavia sono scattate le procedure previste in questi casi in attesa che il mortaio possa essere rimosso e fatto brillare.