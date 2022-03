Albissola, consegnato a Stefania Ferrari il premio Rossetto 2022

Albissola Marina. È stato consegnato a Stefania Ferrari, responsabile della “Casa Rifugio” di Savona, il premio Senza Rossetto 2022 che quest’anno è giunto alla sua quarta edizione. La consegna del premio è avvenuta questo pomeriggio presso la Fornace Alba Docilia di Albissola Marina.

A ideare il progetto è stata l’assessore albissolese Nicoletta Negro. A collaborare lo sportello antiviolenza Alda Merini.

“Nella settimana della festa della donna Albissola vuole ringraziare l’attività di tante associazioni che operano sul nostro territorio – ha affermato il sindaco Gianluca Nasuti -. La stragrande maggioranza di chi si occupa di queste realtà sono donne e le vorrei ringraziare tutte. C’è bisogno che le loro acquistino sempre più potere nella nostra società. Ciò che sta succedendo di grave in questo momento è dovuto alla mano dell’uomo, ci fossero più donne al potere le guerre molto probabilmente non ci sarebbero”.

“Le donne hanno fatto dei passi importanti ma continuiamo a sentire degli episodi di femminicidi. Per cambiare le cose bisogna partire dall’educazione dei nostri bambini – ha aggiunto l’assessore Elisa Tomaghelli -. L’amministrazione dà sempre una mano ad associazioni come queste e per aiutare le donne che subiscono violenza, ma non bisogna dimenticare che l’impegno quotidiano dei volontari è fondamentale”.

“Stefania Ferrari rappresenta un nuovo modello che vogliamo portare avanti nel nostro sportello antiviolenza – aggiungono dall’associazione Alda Merini -, quello di essere donne portatrici di pace”.

Il ringraziamento per il premio – un vaso in ceramica, simbolo della tradizione del luogo – è stato espresso anche dalla vincitrice, psicologa che opera nella Casa Rifugio di Savona, attività che dal 2007 supporta e accoglie le donne vittime di violenza.

“È un grandissimo onore e una grandissima emozione ricevere questo premio che è un importante riconoscimento che voglio dedicare a tutte le donne che abbiamo supportato e aiutato nella nostra attività, oltre che condividere con tutte le persone impegnate nella causa della violenza di genere come le forze dell’ordine, gli avvocati, i medici e i volontari, solo per citarne alcuni” ha concluso Stefania Ferrari.