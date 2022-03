Albisola Superiore, via libera dalla giunta comunale a tre progetti per finanziamenti Pnrr

L’amministrazione comunale di Albisola Superiore è stata impegnata nel corso degli ultimi mesi a monitorare gli avvisi dei bandi e finanziamenti del PNRR in via di pubblicazione da parte del Governo italiano al fine di poter intercettare opportunità, in diversi ambiti tematici, e ottenere risorse da investire sul territorio.

La giunta comunale, nelle sedute delle ultime settimane, ha approvato ben tre progetti da candidare agli avvisi del Pnrr. Si tratta di operazioni attinenti il mondo della scuola e dello sport.

Nello specifico:

– progetto di riqualificazione del complesso comunale di atletica leggera “G. Fazzina” che prevede interventi di manutenzione straordinaria (rifacimento pista e tribune), di abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico (attinenti all’immobile della palestra dell’impianto). Importo complessivo intervento € 480.000,00 – progetto candidato all’Avviso Pubblico per aumentare l’offerta di attività sportive a scuola erogato dal Ministero dell’Istruzione;

– progetto per la realizzazione di una nuova palestra in località La Massa adiacente al Palazzetto dello Sport “A. Besio” – Importo complessivo intervento € 1.092.000,00 – progetto candidato all’Avviso Pubblico per aumentare l’offerta di attività sportive a scuola erogato dal Ministero dell’Istruzione;

– progetto per l’ampliamento e sistemazione delle aree esterne del nuovo asilo di Via De Rege/C.so Ferrari che prevede la costruzione di nuovi moduli e spazi per ospitare tutte le sezioni, al momento dislocate negli spazi succursali di via San Pietro. Importo complessivo intervento € 723.460 – progetto candidato all’Avviso Pubblico per aumentare l’offerta di servizi educativi nella fascia 0-6.

Inoltre, a valere sul fondo del Ministero dell’Interno confluito nel PNRR destinato a Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche, per un valore di 500.000,00 è stato finanziato il progetto per l’adeguamento dell’impianto antincendio dell’Istituto Comprensivo “F. De Andrè” – lotto 1.

“La ricerca di bandi e finanziamenti e l’impegno a redigere progetti da poter candidare allo scopo di reperire risorse economiche per dare vita a importanti operazioni per la nostra città in questo periodo storico dove lo strumento del PNRR rappresenta una opportunità irripetibile è un dovere per chi amministra ma, nel nostro caso, si pone in linea con il nostro mandato politico che, già nel programma elettorale, riportava la volontà di ricerca di fondi pubblici o privati, nazionali o europei, per sviluppare nuove progettualità”, affermano all’unisono il Sindaco e gli assessori.

“Teniamo anche a ringraziare gli uffici e i professionisti che hanno contribuito alla redazione dei progetti per il grande lavoro svolto e l’impegno profuso con la finalità di rispettare le scadenze dei bandi e unirsi agli indirizzi politici e programmatici dell’amministrazione comunale ovvero quelli di arricchire l’offerta formativa e sportiva della città, due assets cardine per la crescita inclusiva, socializzante e nobilitante di una comunità, a partire dai cittadini più piccoli”.