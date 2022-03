Albisola Superiore, nuovo bando affitti per aiutare le famiglie in difficoltà

Il Comune di Albisola Superiore ha indetto un nuovo bando per l’erogazione di contributi ai conduttori di alloggi in locazione e le domande potranno essere presentate da domani 28 marzo fino al 29 aprile .“Si tratta – afferma l’assessore ai Servizi Sociali Calogero Sprio – di un aiuto concreto rivolto alle famiglie albisolesi che si trovano ad affrontare, anche a causa della pandemia, delle difficoltà dal punto di vista socio-economico.

Molti sono stati i sostegni che il Comune ha potuto erogare in questi ultimi due anni grazie alle risorse pervenute dalla Regione e dal Governo ed il settore dei Servizi Sociali ha cercato di integrare tali risorse con quelle proprie dell’Ente in modo da costruire un percorso coordinato che fosse realmente in grado di essere di aiuto alle persone davvero bisognose”.

La somma impegnata per questo ulteriore bando affitti è pari a 88.423,86 euro; è previsto un contributo teorico erogabile pari al 40% del canone di locazione annuale, con un contributo minimo pari a 500 € ed uno massimo riconoscibile pari 2.400 euro; le somme che verranno effettivamente assegnate dipenderanno anche dal numero di richieste presentate. Fra gli altri requisiti previsti per accedere al contributo affitti è richiesto un ISEE del nucleo familiare non superiore a 16.700 euro, innalzato a 35.000 euro ove vi sia stata, a causa dell’emergenza Covid-19, una riduzione superiore al 25% del reddito Irpef rispetto all’anno precedente; inoltre è richiesta la residenza nell’alloggio in locazione che deve essere situato all’interno del Comune di Albisola Superiore, non rientrare in una categoria catastale di lusso, prevedere un canone annuo non superiore i 7.800 euro ed una superficie netta interna non superiore a 110 mq estendibile a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti.

La domanda di assegnazione del contributo affitto, unitamente alla scheda di monitoraggio, dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti e reperibili presso il sito www.comune.albisola-superiore.sv.it oppure presso l’atrio dell’Ufficio Servizi Sociali sito in via Turati 22 ad Albisola Superiore.

La domanda e la scheda di monitoraggio possono essere consegnate all’ufficio Protocollo, sito in piazza della Libertà 19, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì e anche il pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30 il giovedì; oppure possono essere inviate a mezzo raccomandata AR, accludendo fotocopia di un documento di identità valido, all’indirizzo Comune di Albisola Superiore, piazza della Libertà 19, 17011 Albisola Superiore (SV); infine la domanda può essere trasmessa via PEC da casella di PEC individuale alla seguente casella del Comune di Albisola Superiore: protocollo@pec.albisup.it.