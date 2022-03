Albisola Superiore, il “Centro Ragazzi” festeggia 29 anni

Albisola Superiore. Giornata di festa ieri al “Centro Ragazzi” di Albisola Superiore, gestito dalla Cooperativa “Progetto Città”: ieri infatti ha compiuto 29 anni. Per l’occasione gli assessori ai Servizi Sociali delle due Albisole, Elisa Tomaghelli e Calogero Sprio, si sono presentati a salutare i ragazzi e le educatrici; insieme a loro vi era un giovane albisolese, Lorenzo Pesenti, che ha intrattenuto i ragazzi parlando di musica ed eseguendo alcuni pezzi con la chitarra elettrica.

“Si è creata – affermano gli assessori Sprio e Tomaghelli – una bella atmosfera; i ragazzi hanno dimostrato interesse e hanno interagito con il musicista partecipando attivamente; Lorenzo Pesenti ha saputo coinvolgerli e ha tenuto una performance musicale di alto livello; il tutto è durato il tempo di 4 o 5 brani ma sufficienti per confezionare un’esperienza molto riuscita e significativa sotto il profilo educativo e sociale”.

Il Centro Ragazzi ospita il Tempo Integrato rivolto agli studenti delle Scuole Primarie di Primo e Secondo grado dell’Istituto Comprensivo Albisole. Un servizio reso dall’Ambito Territoriale Sociale n. 28 che interessa il territorio delle due Albisole e che si sta per estendere al Comune di Pontinvrea; uno spazio nato per rispondere all’esigenza delle famiglie di coniugare le esigenze lavorative dei genitori con il desiderio di offrire ai loro figli un sostegno nello svolgimento dei compiti e la fruizione di laboratori nonché di esperienze ludico-ricreative utili sia sul piano educativo che per una crescita sociale e culturale.

“Un ringraziamento – continuano gli assessori – va a Lorenzo, alle educatrici Adelia Marenco e Laura Masio per l’ospitalità e alla coordinatrice del Centro Ragazzi Renata Chiminello e dell’A.T.S. n° 28 Laura Slotta con le quali è stato condiviso il progetto”.