Albisola, successo di partecipazione al torneo giovanile del Tennis Club Nancar

Albisola Superiore. Si sono svolte tra domenica 27 febbraio e lunedì 28 febbraio le finali del torneo nazionale giovanile Under 10, 12, 14 e 16 organizzato dall’ASD L.A. Tennis presso il Tennis Nancar di Albisola. L’evento aveva preso il via venerdì 18 febbraio.

Grande successo per il circolo savonese, sia in termini di iscritti, con oltre 150 partecipanti provenienti da tanti circoli di Liguria, Piemonte e Lombardia, sia per quanto riguarda la qualità dei tennisti, con presenti molti ragazzi e ragazze tra le più forti del panorama regionale.

Al termine di dieci giorni intensi di gare sui tre campi in terra rossa, sono arrivate belle soddisfazioni per i giovani atleti savonesi che hanno conquistato quattro titoli e disputato altrettante finali.

Ecco nel dettaglio i risultati delle finali di ogni categoria.

UNDER 10 MASCHILE

Del Giudice Filippo (TC Finale) b. Pietro Adaglio (TC Pegli) 6/3 6/0

UNDER 10 FEMMINILE

Sara Moiso (Break Point Savona) b. Benedetta Amigo (Play Tennis Pieve Ligure) 4/6 6/4 10/5

UNDER 12 MASCHILE

Vincenzo Curinga (Park Tennis) b. Simone Moiso (Break Point Savona) 6/1 6/1

UNDER 12 FEMMINILE

Martina Pusceddu (Break Point Savona) b. Martina Grossi (TC Finale) 6/2 1/6 10/5

UNDER 14 MASCHILE

Giovanni Calvi (TC Ambrosiano Voltri) b. Tommaso Boesso (TC Pietra Ligure) 6/3 6/3

UNDER 14 FEMMINILE

Annalisa Buda (TC Genova) b. Victoria Lanteri Monaco (Park Tennis) 6/3 2/6 10/3

UNDER 16 MASCHILE

Lorenzo Elia (TC Finale) b. Alberto Gallo (TC Finale) 6/0 3/6 10/8

