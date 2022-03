Albisola, in arrivo il finanziamento per il ponte a Ellera e l’impianto antincendio dell’istituto comprensivo

Albisola Superiore. L’Amministrazione comunale di Albisola Superiore, dopo la candidatura di tre progetti ai primi avvisi dei bandi e finanziamenti del PNRR pubblicati dal Governo italiano, è impegnata nell’attuazione dei progetti accolti e finanziati con i contributi del Ministero dell’Interno poi confluiti successivamente nel PNRR.

“Nel 2020 – spiegano dalla giunta – avevamo redatto e candidato cinque progetti per ottenere i contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio per un ammontare di più di 3 milioni di euro a valere sull’annualità del 2021”. I progetti che sono stati candidati e che sono stati accolti e finanziati riguardano: demolizione e ricostruzione ponte in località Mulino di Galò – frazione di Ellera per un valore di 990 mila euro, adeguamento impianto antincendio dell’Istituto Comprensivo “F. De Andrè” – lotto 1 per un valore di 500 mila euro.

Gli altri tre progetti candidati, ritenuti idonei ma in attesa di finanziamento, sono: adeguamento impianto antincendio Casa di Riposo per un valore di € 127 mila euro, abbattimento barriere architettoniche e prevenzione incendi Municipio ed edificio piazza San Nicolò per un valore di 304 mila euro, infissi Municipio – Lotto 2 per un valore di 190 mila euro, rifacimento tetto Municipio – Lotto 4 per un valore di € 386 mila euro.

“Anche durante il periodo emergenziale della pandemia, l’Amministrazione, insieme agli uffici comunali, ha lavorato alacremente al fine di predisporre progetti da poter candidare alle prime opportunità idonee per ottenere finanziamenti e contributi per importanti interventi sul territorio – commentano il sindaco e l’assessore -. Fra questi, il contributo per il progetto di ricostruzione del nuovo ponte in frazione Galò a Ellera è un intervento di rilievo poiché, a seguito dell’alluvione distruttiva del 1992, non fu più ricostruito nessun collegamento fra le sponde sul Sansobbia. In seconda battuta, coerentemente con la settorialità dei contributi del Ministero dell’Interno, abbiamo dato priorità alla sicurezza con il progetto dell’adeguamento dell’impianto antincendio dell’istituto scolastico per continuare così a garantire la tranquillità dei nostri studenti e confermare la reputazione della nostra scuola come una delle più sicure e accoglienti della Provincia”.