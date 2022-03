Albenga. Un pessimo risveglio, quello che hanno vissuto oggi una decina di albenganesi quando, scendendo da casa per la passeggiata domenicale o per andare a messa, si sono ritrovati con l’auto danneggiata sotto casa.

Una scena di devastazione fine a se stessa, quella vista dai proprietari di auto: finestrini rotti e auto danneggiate per puro spirito vandalico, considerato che non è stato rubato nulla all’interno delle automobili.

Il raid sarebbe opera di un singolo vandalo, che ha preso di mira e danneggiato le auto nel cuore della notte. Come ricostruito dalle forze dell’ordine, che stanno indagando sulla decina di episodi in seguito alle denunce sporte dagli automobilisti, la furia vandalica ha preso il via dalla discoteca Essaouira. All’uscita dal locale, un individuo palesemente ubriaco ha dato il via ai danneggiamenti, proseguendo lungo tutto il tragitto fino ad arrivare in via Piave a Vadino e in via Tiziano. Il denunciato, una volta individuato, sarà denunciato a piede libero come stabilisce la legge.

Questi episodi si ripetono ormai quasi quotidianamente e provocano molto allarme nei residenti. “Tutte le notti, quando c’è movida, entrano e distruggono – racconta Roger Leonardi, proprietario del residence Villa Miki vicino alla discoteca – e al mattino ci troviamo le sorprese. Inoltre abbiamo problemi di schiamazzi notturni. Ci buttano la spazzatura dentro casa, quando non troviamo altro…”.

E anche stanotte il copione è stato lo stesso: “Intorno all’una di notte sono entrati in casa, nella zona della spiaggia. Hanno preso l’attrezzatura, si sono messi comodi e hanno festeggiato. Una trentina di persone circa nel nostro giardino, cosa che diventa poco piacevole. Fortunatamente stanotte hanno ‘solo’ fatto baldoria: qualche mese fa ho dovuto chiamare i carabinieri per venire a prendere una persona che era dentro casa mia a dormire a pianterreno“.

Difficile anche capire come impedirlo: “Gli anni scorsi uscivo e mi mettevo d’impegno a cercare di risolvere il problema personalmente – commenta sconsolato il titolare del residence – ma ora è diventato piuttosto pericoloso, perché ti mettono proprio le mani addosso. Quindi evito e non lo faccio più. Nel periodo estivo ingaggio la sicurezza”.