Albenga, mister Ferraro: “Sentiamo la Pasqua e facciamo regali, ma questi ragazzi sono il futuro”

L’Albenga è uscito sconfitto dal match di domenica contro la Genova Calcio. La formazione biancorossa si è imposta 2 a 0 segnando con Parodi un goal per tempo.

La prestazione dei bianconeri non è stata negativa. Tuttavia, l’ingenuità sul primo goal, preso a difesa praticamente schierata e a seguito di un lancio centrale, ha complicato la domenica bianconera. La squadra di Ferraro non ha smesso di lottare e ha prodotto un buon numero di palle goal e avrebbe meritato, ai punti, il pareggio visto che il portiere Dondero si è superato in più occasioni.

Mister Flavio Ferraro ha espresso la sua soddisfazione per l’impegno messo in campo da una squadra dall’età media bassissima e con pochi elementi di esperienza, seppur del calibro di Sancinito, Puddu, Lupo e Sanci. Nonostante al momento si paghi cara l’inesperienza, il tecnico degli ingauni è convinto che questo gruppo di under possa garantire un futuro roseo al club.