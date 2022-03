Albenga, la polizia locale sequestra un sottotetto abusivo

Albenga. La polizia locale di Albenga (ufficio tutela del territorio) nei giorni scorsi ha provveduto al sequestro di un sottotetto abusivo in zona via del Roggetto.

L’indagine è partita a seguito di una segnalazione ed ha rilevato come gli interventi in corso di recupero di un sottotetto non fossero supportati dagli adeguati titoli autorizzativi necessari. Da qui la disposizione del sequestro del cantiere.

Afferma l’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci: “Tutti gli uffici della polizia locale di Albenga lavorano al meglio, ciascuno per i settori di propria competenza. Importante l’attività di accertamento ed indagine che i nostri agenti, coordinati dal Comandante Montan svolgono costantemente dimostrando l’alto grado di professionalità richiesto in particolare in determinati settori”.