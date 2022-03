Albenga, incontro Tomatis-Sansa: “Uniti per la sanità. Pronta duplice interrogazione in Regione”

Albenga. È ormai tutto pronto per la grande marcia per l’ospedale di Albenga, alla quale sarà presente anche il consigliere regionale Ferruccio Sansa che, questa mattina, dopo essere già intervenuto in modo molto duro contro la giunta Toti nelle scorse settimane, ha incontrato il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, annunciando l’intenzione di presentare una duplice interrogazione in Regione sulla Sanità.

Sansa si è recato nella città delle torri in tarda mattinata per toccare con mano il polso ingauno proprio sul tema sanitario, complice l’evento odierno e, soprattutto, il destino dell’ospedale Santa Maria di Misericordia. Per questo motivo ha incontrato numerosi rappresentanti di associazioni cittadine: il presidente della croce bianca di Albenga Dino Ardoino, Gino Rapa portavoce dei Fieui di Caruggi, Marisa Scola presidente della Vecchia Albenga, Angelo Pallaro e Giacomo Massone in rappresentanza dei Cittadini Stanchi.

A promuovere l’incontro, avvenuto presso il bar ExAtelier e al quale hanno preso parte anche il vicesindaco Passino e l’assessore Gaia, è stato il consigliere alassino Jan Casella.

Una lunga chiacchierata attraverso la quale, taccuino alla mano, Sansa ha preso atto delle principali problematiche legate alla sanità in terra ingauna, annunciando l’intenzione di presentare una duplice interrogazione in Regione.

“Una riguarderà i tempi di attesa: ci sono donne che non possono nemmeno prenotare l’ecografia mammaria essenziale per la prevenzione; non si possono prenotare colonscopie; ci vogliono 8 mesi per un’ecografia all’addome; sono necessari 2 anni di attesa per un intervento di cataratta. E adesso vogliono anche smantellare l’ospedale”, ha spiegato Sansa.

“L’altra, invece, sarà incentrata sul DM70, ovvero il decreto ministeriale Balduzzi, per capire quali sono i presidi di emergenza previsti sugli ospedali del territorio, ma anche per far luce sulle forme di assistenza all’urgenza previsto dallo stesso decreto”, ha concluso il consigliere regionale.

Nell’occasione, come già avvenuto in video-conferenza con il presidente di Regione Toti, il sindaco Tomatis ha ribadito “la necessità di avere un pronto soccorso ad Albenga dove, tra 3 mesi, con l’estate, ci si troverà in una situazione insostenibile”. Ma ha anche specificato che “non si tratta di una battaglia solo per Albenga ma anche per Pietra Ligure, visto che anche il Santa Corona patisce pesantemente la situazione, con una mole di lavoro enorme e di difficile gestione”.

“Quello che chiediamo è un gesto politico, – ha affermato Rapa, anche in rappresentanza delle altre associazioni. – Abbiamo capito che i numeri ci dicono che siamo fuori dalla legge, ma il paradosso è che il Santa Corona ha i numeri proprio grazie al nostro bacino di utenza. Compito della politica è quello di guardare la realtà, tra strade intasate, autostrade sempre congestionate, e agire di conseguenza: se fosse sufficiente rispettare i decreti, seppur ingiusti, basterebbero i tecnici e i politi non servirebbero a nulla. Bisogna agire anche in deroga se necessario: dalla politica ci si aspetta questo”.

Al termine dell’incontro, l’annuncio sulla presentazione della duplice interrogazione in Regione: Sansa ha garantito il massimo interesse e impegno sul tema alle associazioni di Albenga, che sembra aver davvero trovato un valido “alleato” in Regione nell’infinita battaglia sul futuro dell’ospedale e del pronto soccorso. Nel pomeriggio, poi, prima della grande marcia, Sansa si è anche recato in visita all’ospedale Santa Maria di Misericordia.