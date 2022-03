“Albenga in tavola” parte con la settimana dedicata al carciofo spinoso

Albenga. Una settimana dedicata al carciofo spinoso: “Albenga in tavola” parte a pieno regime con prodotti, piatti, cocktail, gelati e menù dedicato al “re” dei famosi 4 di Albenga.

Da lunedì 28 marzo a domenica 3 aprile, infatti, le attività che hanno aderito all’iniziativa proporranno piatti, cocktail, gelati che avranno come protagonista proprio il carciofo spinoso.

Ecco le attività che hanno aderito alla settimana “Il carciofo spinoso”:

Edo Bar – caffetteria e ristoro in piazzetta delle Erbe: torta verde con carciofi

Lab Caffè in via Torlaro: Crepes ai carciofi con vino pigato

Il Baretto in via Bernardo Ricci: torta Pasqualina ai carciofi con vino pigato o rossese di Albenga

Al Falcone in via Roma: carciofo crudo con gamberi e calamari lessati

Il Candidato – osteria pizzeria in via Cavour: pizza VIP con carciofo spinoso su base di crescenza

Le 5 e 25 – ristorante in via Torlaro: umami di carciofo- il carciofo in tutte le declinazioni

Casa del Gelato in viale Martiri della Libertà: gelato gastronomico al carciofo spinoso

Le Anfore – ristorante e pizzeria in via Bernardo Ricci: tartare di fassona con crema di Castelmagno

La Bottega del 44 – birrificio in via G.M. Oddi: insalatina di carciofo spinoso con scaglie di grana, olio di oliva e limone

Hostaria del Viale in via Martiri della Libertà: ombrina con carciofi in tre consistenze

Twenties Cocktail Club in via Cavour: Cocktail “Eureka Highaball”

Hosteria Sutta Cà in Piazza San Francesco – via Ernesto Rolandi Ricci: primi piatti, torte e insalate con i carciofi con vini locali (pigato, fermentino, rossese, granaccia).

La settimana si concluderàsSabato 2 aprile dalle 10 alle 19 in piazza 4 Novembre esposizione e vendita dei prodotti e Showcooking realizzato grazie alla preziosa collaborazione dell’istituto alberghiero, con degustazione.

Spiega Ilaria Calleri, consigliere delegato alla valorizzazione dei prodotti del territorio: “Il fine di questo evento è la promozione dei prodotti del territorio che passa anche attraverso i tanti locali e ristoratori che, oltre ad aver creduto nella nostra città, hanno deciso di inserire all’interno del loro menù ricette e ingredienti locali valorizzandoli. Albenga è da sempre una realtà di grande tradizione agricola e, negli ultimi anni è cresciuta molto in particolare dal punto di vista turistico. Come amministrazione vogliamo sviluppare sempre più questo settore che ha ancora ampie potenzialità di crescita. Il turismo e la realizzazione di eventi ad hoc, infatti, sono sicuramente il modo vincente per far conoscere in larga scala le nostre straordinarie eccellenze e le numerosi attività presenti sul territorio”.

Dichiarano congiuntamente Marta Gaia, assessore agli eventi, e Silvia Pelosi assessore all’agricoltura: “La valorizzazione dei prodotti tipici del territorio deve passare anche attraverso il tessuto economico e commerciale. Ognuno deve essere promotore delle peculiarità della nostra città. Un ringraziamento particolare va ai ragazzi dell’alberghiero che collaboreranno alla realizzazione dello Showcooking, alle associazioni di categoria che sabato 2 aprile saranno presenti in Piazza IV Novembre e a tutte le attività che hanno aderito e che aderiranno a questa iniziativa ”.

L’iniziativa si svolgerà in quattro settimane a tema così suddivise: “Il carciofo spinoso” da lunedì 28 marzo a domenica 3 aprile; “L’asparago violetto” da lunedì 18 aprile a domenica 24 aprile; “Il pomodoro cuore di bue” da lunedì 30 maggio a domenica 5 giugno; “La zucchina trombetta” da lunedì 29 agosto a domenica 4 settembre.

Le attività commerciali (ristoranti, bistrot, trattorie, gelaterie, bar e birrerie) che intendono aderire alle prossime settimane di “Albenga in Tavola” hanno tempo fino al 31 maggio presentando il modulo reperibile sul sito del Comune di Albenga all’ufficio protocollo a mano o via mail (protocollo@pec.comune.albenga.sv.it) .