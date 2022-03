Albenga, hashish nascosto negli slip: pusher arrestato dalla polizia locale

In giro per le via di Albenga con quasi trenta grammi di hashish negli slip, arrestato dalla polizia locale di Albenga.

Gli uomini dell’Unità di Sicurezza Urbana durante il servizio di controllo del territorio hanno notato il fare sospetto di un cittadino straniero all’ingresso del centro storico e pertanto lo hanno fermato: oltre a mostrare evidenti segni di nervosismo, è risultato privo di documenti regolari e per questo è stato condotto presso gli uffici per essere sottoposto al foto-segnalamento.

Presso il Comando al cittadino marocchino, E.M classe 1997, gli agenti hanno scoperto, occultati dentro gli slip, quasi trenta grammi di hashish destinato alla vendita al dettaglio sulla piazza ingauna (così come emerso dai vari contatti sul telefono cellulare).

Su disposizione della Procura della Repubblica il pusher è stato tratto in arresto e a seguito di udienza di convalida del fermo è stato sottoposto al regime dell’obbligo di firma.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni: “Abbiamo dichiarato guerra allo spaccio e i servizi della Polizia Locale lo dimostrano! Siamo consci che sia una missione quasi impossibile, ma il nostro obiettivo è cercare di spazzare via totalmente dal nostro territorio il fenomeno dello spaccio” afferma l’assessore Mauro Vannucci.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “I risultati e gli arresti che la Polizia Locale di Albenga continua ad effettuare in città, dimostrano l’altissima competenza e professionalità degli agenti del Comando”.

“I nostri agenti su queste tematiche sono impegnati sia nelle attività preventive, attraverso incontri con le scuole e la sensibilizzazione dei giovani e il presidio del territorio, sia con attività repressive attraverso indagini accertamenti ed arresti.

Ringrazio la Polizia Locale e le forze dell’ordine per i risultati raggiunti” conclude il primo cittadino ingauno.